10 kontroverzných stavieb, ktoré sú predmetom súdnych sporov (video)

Ilegálne tajné tunely, nebezpečná šmykľavka, plesnivé domy Brada Pitta, príliš vysoký mrakodrap či sklenený most, pre ktorý bol tvorca obvinený z hrubej nedbanlivosti. To sú len niektoré z kontroverzných stavieb, ktoré sú predmetom súdnych sporov.

Stavby sveta majú moc vzbudzovať obdiv, no niekedy aj kontroverzie. Napriek ich nádherným architektonickým dizajnom a sľubom inovácie sa niektoré budovy ocitli uprostred súdnych sporov. Zápas o ich osud a zákonnosť ich existencie viedol k vášnivým debatám a odkryl otázky týkajúce sa mestského plánovania a poškodzovania verejného záujmu. Tu je prehľad 10 kontroverzných stavieb, ktoré momentálne bojujú vo svete práva alebo bolo nariadené ich odstránenie.

Knižnica Hunters Point, USA

V roku 2019 sa novootvorená knižnica Hunters Point v New Yorku v Long Island City stala terčom kritiky neziskovej organizácie Disability Rights Advocates (DRA), ktorá tvrdila, že budova diskriminuje ľudí s pohybovým postihnutím, keďže veľká jej časť bola prístupná len po schodoch. Ďalšie údajné problémy s budovou navrhnutou architektonickým štúdiom Steven Holl zahŕňali jej panoramatické výhľady, ktoré boli prístupné iba zo schodiska, a skutočnosť, že tam bol len jeden výťah, ktorý nezastavoval na každom poschodí.

DRA podala hromadnú žalobu na knižnicu a mesto New York za porušenie zákona o Američanoch so zdravotným postihnutím. Podľa webovej stránky DRA súdny spor stále prebieha.

Most Ponte della Costituzione, Taliansko

Most Ponte della Costituzione v Benátkach, ktorý navrhol španielsky architekt Santiago Calatrava, sprevádzali od jeho otvorenia v roku 2008 samé problémy. Najskôr bol kritizovaný pre nedostatok bezbariérového prístupu. To sa v roku 2013 vyriešilo pridaním mobilného výťahu. Výťah však fungoval šesť rokov a potom bol pre jeho poruchovosť odstránený. Ďalším problémom bolo tvrdené sklo, ktoré tvorilo podlahu schodov. Povrch bol klzký a spôsoboval pravidelné úrazy chodcov.

Hoci Calatrava tvrdil, že pôvodne inštalovaná sklenená dlažba bola v súlade s predpismi a bola podpísaná miestnymi úradmi, súd ho v roku 2019 obvinil z „hrubej nedbanlivosti“ pri projektovaní mosta a udelil architektovi pokutu 78 000 eur.

Ďalším krokom mesta Benátky na zníženie pádov na moste je výmena sklenených podlahových segmentov za kameň.

Pier 55, New York, USA

Stavba plávajúceho umelého ostrova s názvom Pier 55 pri západnom okraji newyorského Manhattanu, známa aj ako „Little Island“, bola napadnutá občianskymi skupinami a ochranou prírody kvôli vplyvu na ekosystém rieky Hudson. Súdny spor vyvolal environmentálne otázky a jeho výsledok bude mať veľký vplyv na budúcnosť tejto kontroverznej stavby.

Šmykľavka Skyslide, USA

Projekt Skyslide navrhnutý ako turistická atrakcia pre milovníkov vzrušenia v Los Angeles, predstavoval sklenenú šmykľavku, ktorá spájala 70. a 69. poschodie 72-poschodovej budovy US Bank Tower.

Krátko po jej otvorení zažalovalo množstvo ľudí tvorcov šmykľavky a jej prevádzkovateľov za zranenia, vrátane jednej ženy, ktorá tvrdila, že si zlomila členok, keď sa po atrakcii šmykla.

Čoskoro sa šmykľavka zatvorila a vraj prípad medzi poškodenou ženou a správcom budovy je vyriešený. Súčasné plány na renováciu budovy zahŕňajú odstránenie tejto šmykľavky.

Vyhliadková galéria Tate Modern, Spojené kráľovstvo

Prístavba Tate Modern navrhnutá spoločnosťou Herzog & de Meuron sa stala predmetom dlhotrvajúceho právneho sporu po tom, čo sa obyvatelia neďalekých bytov Neo Bankside sťažovali, že vyhliadková plošina galérie narúša ich súkromie.

Najvyšší súd a odvolací súd zamietli nároky obyvateľov v rokoch 2019 a 2022, ale 1. februára 2023 väčšinový rozsudok Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva tieto zamietnutia zrušil a rozhodol v prospech obyvateľov, pričom uznal, že vyhliadková galéria bráni obyvateľom Neo Bankside, aby si užívali súkromie svojich domovov.

Prípad sa teraz vrátil na Najvyšší súd, aby opäť rozhodol.

Mole House, Spojené kráľovstvo

Stavebný inžinier na dôchodku William Lyttle, prezývaný ako Krtí muž, ilegálne vykopal pod svojím domom vo východnom Londýne v priebehu 40 rokov sériu tunelov, ktoré boli osem metrov hlboké a 20 metrov dlhé. Ilegálne podzemné chodby sa ťahali všetkými smermi a vytvárali podzemnú tajnú sieť.

V roku 2006 Lyttle dostal súdny príkaz na jeho vysťahovanie z domu. Diery boli zaliate betónom na náklady tvorcu podzemných tunelov. William Lyttle zomrel v roku 2010. Dom bol potom opustený až do roku 2020, kedy ho jeho nový majiteľ zrekonštruoval a pridal do domu viacero vchodov a východov na poctu jeho bývalého vlastníka – Krtieho muža.

Harmon Hotel, USA

Vlastník budovy MGM Resorts International a dodávateľ Tutor Perini sa dostali do sporu o to, kto je zodpovedný za vážne štrukturálne chyby v hoteli Harmon v Las Vegas navrhnutom spoločnosťou Foster + Partners .

V roku 2014,keď bola budova ešte vo výstavbe, súd rozhodol, že stavba by mala byť zbúraná po tom, čo experti tvrdili, že hrozilo jej zrútenie pri zemetrasení. Budovu následne v nasledujúcom roku zrovnali so zemou, pričom súdny spor sa skončil zmierom.

Domy Make It Right, USA

Charitatívna organizácia Brada Pitta Make It Right Foundation bola za výstavbu nevyhovujúcich domov pokutovaná a herec nakoniec súhlasil s vyrovnaním vo výške 20,5 milióna dolárov pre majiteľov domov, ktorí sa krátko po nasťahovaní sťažovali na úniky vody, čiernu pleseň a problémy so základmi.

Charita, ktorú spoluzaložil Brad Pitt, bola založená na stavbu domov v New Orleans po devastácii spôsobenej hurikánom Katrina v roku 2005 a zahŕňala domy navrhnuté významnými architektmi ako David Adjaye, Frank Gehry , Morphosis a Shigeru Ban.

Nadácia Make It Right Foundation vykonala množstvo pokusov o nápravu problémov, ale v roku 2019 právnik Ron Austin inicioval súdny spor, ktorý nakoniec vyhral. Dom navrhnutý Dávidom Adjaye bol opustený v roku 2012 a neskôr zbúraný, pretože mu hrozilo zrútenie.

200 Amsterdam, USA

Vývojári mrakodrapu 200 Amsterdam v New Yorku podnikli v roku 2020 právne kroky, aby sa odvolali proti rozhodnutiu súdu, že musia znížiť výšku čiastočne postaveného mrakodrapu o 20 poschodí.

Po protestoch komunitných skupín súd rozhodol, že povolenie, aby sa budova vyšplhala na 52 poschodí, nemalo byť vydané, pretože prekračuje územný limit. Stavba však pokračovala aj cez spor a v marci 2021 bolo rozhodnutie súdu zrušené. Stavba bola dokončená ešte v tom istom roku bez zmeny počtu podlaží.

Völklingen Ironworks, Nemecko

Völklingen Ironworks, pamätihodnosť z 19. storočia, sa stala predmetom súdneho sporu kvôli jej prestavbe na múzeum. Kritici argumentovali, že prestavba by zrušila autenticitu miesta a mala byť zamietnutá. V tomto prípade súd ešte stále nerozhodol.