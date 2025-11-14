Neobsadenosť kancelárskych priestorov v Bratislave sa zvýšila, očakáva sa aj nárast nájomného

Bratislava Research Forum (BRF) zverejnilo výsledky trhu kancelárskych priestorov za tretí štvrťrok 2025. Na základe novej metodológie dosahuje celková výmera kancelárskych priestorov v Bratislave 1,76 milióna metrov štvorcových oproti pôvodným 2,05 milióna metrov štvorcových.
Vlastnícka štruktúra
„V rámci tejto prepočítanej výmery tvorí 22 percent ponuky štandard A+, 39 percent štandard A a 39 percent štandard B,“ konštatuje BRF. Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, rovnako ako minulý kvartál, približne 4 percentá budov sú vo vlastníctve štátu a ďalších 10 percent sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou entitou.
Celková ponuka moderných kancelárskych priestorov na komerčné využitie predstavuje 86 percent. V Bratislave je viac ako 850-tisíc metrov štvorcových kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej/trvalo udržateľnej budovy. Ide o 48 percent celkového objemu. Nájomné transakcie dosiahli v treťom štvrťroku 2025 výmeru 24 835 metrov štvorcových.
Neobsadenosť priestorov
„Prišlo ku medzikvartálnemu poklesu o 32 percent a v medziročnom porovnaní k poklesu prenajatej plochy o 11 percent,“ dodáva BRF. Z pohľadu zdroja dopytu dominoval trhu IT sektor s prenajatou plochou 5 388 metrov štvorcových, nasledovaný kategóriou Profesionálne služby a Finančným sektorom. Najväčšia transakcia bola zaznamenaná v IT sektore.
Neobsadenosť kancelárskych priestorov (office vacancy) pri pôvodnom „stocku“ 2,05 milióna metrov štvorcových dosahuje 12,65 percenta, zatiaľ čo podľa novej metodiky pri výmere 1,76 milióna metrov štvorcových predstavuje 14,47 percenta. Nájomné (prime rent) oproti minulému štvrťroku zostáva na úrovni 20,50 eura za meter štvorcový a mesiac, avšak od konca roku očakávajú jeho nárast.