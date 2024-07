Mestský bytový dom v Bratislave má už termín sťahovania prvých nájomníkov

Mestský bytový dom na Muchovom námestí v bratislavskej Petržalke už dosiahol svoju osemposchodovú výšku. Hlavné mesto oznámilo, že s výstavbou bytovky sú v trojmesačnom predstihu. Prezradili aj to, kedy by sa do nej mohli nasťahovať prví nájomníci.

„Ešte na začiatku mája sme ukončili hrubú stavbu a aktuálne pracujeme na zateplení budovy, izolácii strechy a atiky, rozvodoch, interiéri a osádzaní dverných a okenných výplní,“ priblížilo mesto. Začali tiež s prácami na vodovodnej prípojke, prípojke nízkeho napätia a s úpravou parkovacích miest a spevnených plôch.

Výstavba mestských nájomných bytov, Muchovo námestie, Bratislava-Petržalka (3. apríl 2024) Foto: Marek Velček, FB Bratislava - hlavné mesto SR

Prvých nájomníkov privíta v prvej polovici budúceho roka

Projekt mestského nájomného bývania vzniká s podporou Ministerstva dopravy SR a Štátneho fondu rozvoja bývania. „Ak všetko pôjde podľa plánu, už v prvej polovici roka 2025 privíta tento bytový dom prvých nájomníkov,“ uvádza magistrát.

Na Muchovom námestí pribudne 103 bytov, z toho 52 klasických nájomných bytov a 51 náhradných nájomných bytov pre ľudí z reštituovaných bytov. „Upravíme aj okolie, vytvoríme tu príjemný verejný park a v parteri bytovky ožijú prevádzky,“ dodalo mesto.

Magistrát sa podľa vlastných slov snaží riešiť krízu dostupnosti bývania v Bratislave systematicky. „Budujeme nové byty, ale aj rekonštruujeme rokmi zanedbané mestské byty a zaviedli sme nové pravidlá spolupráce s developermi,“ konštatuje mesto.

Aktuálne majú rozpracované projekty na výstavbu ďalších bytových domov s viac ako 400 nájomnými bytmi.