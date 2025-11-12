Koniec jedného zo strašiakov Dúbravky. Starú poštu nahradí polyfunkčný komplex - FOTO

Chátrajúci skelet starej pošty v bratislavskej Dúbravke straší obyvateľov roky. V uplynulých dňoch sa na jednej z najznámejších budov mestskej časti ozýva čulý stavebný ruch. Objekt, ktorý dlhé roky chátral, pomaly zrovnávajú so zemou. Na jeho mieste má vyrásť moderný polyfunkčný komplex.
Dúbravské noviny uvádzajú, že objekt bol postavený v rámci budovania občianskej infraštruktúry na sídlisku v Dúbravke, ktoré vznikalo v rokoch 1974 až 1985. Okrem pošty sa v ňom nachádzala aj veľká telefónna ústredňa. Budova bola využívaná približne do roku 2008 a odvtedy začala chátrať.
Komplex bývania a občianskej vybavenosti
„Budova so súpisným číslom 2901 je podľa výpisu z listu vlastníctva vo vlastníctve spoločnosti Apollis residence, ktorá má vydané platné búracie povolenie,“ priblížila pre SITA Danka Šoporová z tlačového oddelenia Dúbravky. Podľa dostupných informácií plánuje vlastník v najbližšom období pokračovať v postupnom búraní objektu, ktoré sa začalo zo strany Saratovskej ulice.
„Na mieste sa pripravuje projekt s názvom Komplex bývania a občianskej vybavenosti Saratovská, pre ktorý bolo vydané územné rozhodnutie,“ dodala hovorkyňa. Zámer počíta so štyrmi polyfunkčnými objektami s kombináciou bývania, obchodov a služieb, doplnenými o reštauráciu, kaviareň, detské centrum a podzemné parkovanie.
Komplex, ktorý nahradí dúbravskú ruinu, má dosiahnuť šesť až 11 nadzemných podlaží a obsahovať viac ako 200 bytov. Parkovanie je navrhnuté v dvojpodlažnej podzemnej garáži so 400 miestami. Vonkajšie parkovisko s 33 miestami má pribudnúť popri komunikácii Pod záhradami.
Okrem bytov, prevádzok, kancelárií, reštaurácie, kaviarne a detského centra má v rámci výstavby v centrálnej časti projektu vzniknúť aj zatrávnená plocha na relax. Architektom projektu je kancelária Atelier 008.