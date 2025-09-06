Ako ochladiť mestá: Inteligentné a udržateľné budovy namiesto klimatizácií

Letá sa každý rok predlžujú a teploty stúpajú. Mestá sa počas horúcich dní menia na tepelné ostrovy, kde dosahuje teplota o niekoľko stupňov viac ako v okolitej prírode. Horúčavy však okrem zdravotných problémov negatívne vplývajú aj na ekológiu a používanie klimatizácií spôsobuje nadmernú spotrebu energie.
Moderná architektúra a nové technológie dnes už ponúkajú riešenia, ktoré robia život v mestách príjemnejším a udržateľnejším.
Radiantné stropné chladenie a kinetické fasády
Podľa štúdie z roku 2022 je rozdiel teploty medzi podlahou a stropom v miestnosti s radiantným stropným chladením len 0,6 – 1,5 °C na meter výšky. To je takmer 27,5 percenta rozdielu v porovnaní s bežným vzduchovým chladením. V praxi to znamená rovnomernejšiu distribúciu tepla a vyšší pocit komfortu.
Technológie ako kinetické fasády zas môžu znížiť spotrebu energie až o 28 percent, pričom adaptívny dizajn im pridáva ďalšie percentá efektivity. Podľa správy U.S. General Services Administration majú energeticky efektívne budovy v priemere o 23 percent nižšiu spotrebu energie a o 23 percent nižšie prevádzkové náklady.
Kvalitné vnútorné prostredie ovplyvňuje aj našu produktivitu a zdravie. Štúdia z Harvardovej univerzity potvrdila, že kognitívne funkcie ľudí v budovách s lepším vnútorným prostredím boli až o 101 percent vyššie v porovnaní s bežnými stavbami.
Tieto princípy úspešne uplatňuje slovenská investičná skupina Proxenta, ktorá pri svojich projektoch dlhodobo kladie dôraz na udržateľnosť a kvalitu. Takýmto príkladom je aj rezidenčný projekt Vila Biela, ktorý spája moderné technológie s architektúrou navrhnutou tak, aby minimalizovala negatívny dopad horúčav.
Zvyšovanie tepelných extrémov je realitou. Odpoveďou nemusia byť len klimatizačné jednotky na plný výkon, ale aj premyslené plánovanie a využívanie technológií, ktoré chránia zdravie, šetria energiu a zlepšujú kvalitu života v mestách.
Zelené strechy ako krok k udržateľnosti
Ďalším pozitívnym príkladom sú stále častejšie využívané zelené strechy na budovách. Pod svahmi Devínskej Kobyly, v blízkosti prírodnej rezervácie Štokeravská vápenka, vyrastá nový rezidenčný projekt Stockerka. Ten okrem moderného bývania využíva udržateľné riešenia, vrátane zelených striech.
Zelené strechy ochladzujú mestá, zadržiavajú dažďovú vodu, znižujú náklady na energie, zlepšujú kvalitu ovzdušia a predlžujú životnosť budov.
Podľa štúdie Európskej environmentálnej agentúry (EEA, 2024) až 91 percent miest v Európe dnes vo svojich klimatických plánoch počíta s prírodnými riešeniami – od zelených striech cez mestské lesy, až po opatrenia na zadržiavanie dažďovej vody.
Správa The Benefits and Challenges of Green Roofs on Public and Commercial Buildings (GSA, 2023) zas ukazuje, že dobre navrhnuté a udržiavané zelené strechy dokážu znížiť odtok dažďovej vody až o 65 percent, šetria energiu, predlžujú životnosť striech a zvyšujú hodnotu nehnuteľností.
Ekologické bývanie pod Devínskou Kobylou
Pri projekte Stockerka v Devínskej Novej Vsi sú tieto riešenia už dnes viditeľné v praxi. Prvé bytové domy A a B už majú dokončené zelené strechy. Realizácia ďalších zelených striech je v príprave a čoskoro bude mať každý bytový dom v komplexe svoj vlastný zelený „živý“ strop.
Zelené strechy okrem toho, že ochladzujú mesto, zadržiavajú dažďovú vodu, zlepšujú kvalitu vzduchu, podporujú biodiverzitu, ale aj izolujú a šetria energiu.
Projekt Stockerka prinesie do Bratislavy 271 moderných bytov a apartmánov. Súčasťou komplexu bude aj materská škola, multifunkčné ihrisko a park so zónami pre rôzne generácie. Parkovanie sa presunie pod zem, vďaka čomu vznikne bezpečné mestské prostredie s priestorom pre ľudí a zeleň.
„Našou ambíciou je priniesť do Devínskej Novej Vsi projekt, ktorý bude nielen architektonicky hodnotný, ale aj funkčný, ekologický a príťažlivý pre všetky generácie. Stockerka má byť miestom, kde si ľudia nájdu domov – medzi mestom a prírodou,“ uzatvára CEO Proxenty Pavol Kožík.