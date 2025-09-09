V areáli bývalých chemických čistiarní v Ružinove plánujú výstavbu 12 bytových domov

V bratislavskom Ružinove plánujú výstavbu obytného súboru Teslova v areáli bývalých chemických čistiarní. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA navrhovateľom MTS SVK Development (Metrostav). Začiatok výstavby je naplánovaný v druhom kvartáli 2026.
Riešené územie tvorí mestský blok vymedzený ulicami Prešovská – Na paši – Teslova – Brestová. „Polyfunkčný súbor Teslova predstavuje 12 sekciových bytových domov organizovaných do dvoch oddelených objektov – lineárneho bytového domu a blokového bytového domu s verejným námestím,“ uvádza navrhovateľ.
V nadzemnej časti majú mať objekty štyri až šesť nadzemných podlaží, v podzemí majú byť prepojené jediným podlažím garáže. V rámci zámeru je navrhnutých celkovo 254 bytov a apartmánov, ako aj 14 prevádzok obchodu a služieb. Prevádzky občianskej vybavenosti budú organizované okolo verejného námestia.
Statická doprava zámeru predstavuje 341 státí (275 dlhodobých v podzemnej garáži, 38 krátkodobých a 28 zachovaných mestských statí na priľahlých uliciach). Súčasťou zámeru je aj sanácia existujúcej environmentálnej záťaže v areáli Inprokom.
Územie bolo v minulosti využívané ako areál chemických čistiarní. V súčasnosti tu pôsobí viacero spoločností – celkom 21 subjektov, napríklad distribúcia a tlač textilu, prevádzka fitness, prevádzka strelnice, skladanie nábytku, foto štúdio, masážne štúdio, ázijské bistro či maloobchodné predajne.
„Pred zahájením výstavby budú vykonané búracie práce inžinierskych a nebytových objektov s priľahlými spevnenými plochami a sieťami v areáli bývalých práčovní Inprokom,“ uvádza navrhovateľ. Celkovo ide o 10 stavebných objektov, ktorých prevádzka bude k termínu zahájenia búracích prác zrušená.
„Odstránenie inžinierskych a nebytových objektov bývalých práčovní Inprokom bude realizované z dôvodu nevyhovujúceho stavu väčšiny budov, nehospodárnej prevádzke a plánovanej novej výstavby,“ dodáva navrhovateľ s tým, že po búracích prácach bude vykonaná sanácia znečistenia lokality environmentálnou záťažou.