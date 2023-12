Dvere v interiéri z hľadiska Feng Shui, toto treba vedieť

Rovnováha vody a vetra, presne o tom je Feng Shui, vietor energiu rozptyľuje a voda ju, naopak, udržuje.

Rovnováha medzi týmito dvoma živlami má pozitívny vplyv na harmóniu a rovnováhu v našich domovoch, ale aj v práci.

Nemusíte mať celý interiér zariadený v súlade s princípmi tohto starého čínskeho učenia, dôležité je zamerať sa na dvere a okná.

Vchodové dvere

Podľa Feng Shui cez vchodové dvere vstupuje do domu čchi, životná sila alebo ak chcete hlavná sila prírody, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri určovaní kvality harmónie v interiéri. Preto sa vchodové dvere v čínskom učení nazývajú aj ústa. Platí, že čím sú dvere z pohľadu tohto učenia silnejšie a kvalitnejšie, tým silnejšia a kvalitnejšia je aj energia dostupná pre ľudí, ktorí sa v interiéri nachádzajú.

Silu vchodu určujú farby a materiál dverí, ktoré zas ovplyvňuje orientácia na svetové strany.

Okrem farieb a materiálov treba pri vchodových dverách dodržať niekoľko ďalších pravidiel. Nemali by mať pred sebou žiadnu prekážku (napríklad stĺp verejného osvetlenia alebo zaparkované auto). Mali by sa otvárať smerom von, čo nie je v našich zemepisných šírkach bežné. Je vhodné umiestniť na každú stranu dverí kvety, ale treba si dať záležať na tom, aby boli v dobrej kondícii. Kontajner na smeti alebo akékoľvek iné prekážky v blízkosti dverí vytvárajú energii zbytočnú prekážku.

Materiály a farby

Ak chcete, aby vo vašom dome, podniku či kancelárii prúdila silná energie a vládla príjemná harmónia, vchodové dvere by mali materiálom a farbou korešpondovať so svetovou stranou, na ktorú sú orientované.

Ak sú dvere orientované na východ alebo juhovýchod, mali by byť z dreva a natreté zelenou, čiernou alebo hnedou farbou.

Vchodové dvere orientované na juh harmonizujú s elementom ohňa. Tomu tiež najlepšie pristane drevo, najvhodnejšie v červenej, fialovej, výrazne oranžovej, žltej a sýtoružovej farbe.

Dvere orientované na západ, severovýchod alebo juhozápad korešpondujú s elementom zeme a pristanú im zemité farby – piesková, bledožltá, ale aj biela.

S elementom vody sa spájajú dvere orientované na sever. Preto sú najlepšie farby čierna a modrá.

Čo sa deje za dverami?

Vstupná hala by mala byť svetlá, priestranná a nemala by byť preplnená nábytkom ani vecami. V ideálnom prípade je mať kabáty, bundy, topánky, kabelky pekne uložené v uzavretom šatníku a v policiach.

Priamo oproti vchodovým dverám by nemala byť kúpeľňa, toaleta ani schodisko. Ak máme niekde v dome dvoje dverí oproti sebe, je potrebné spomaliť prúdiacu energiu (napríklad nižšie zavesenou lampou, malým stolíkom či skrinkou). Dvere na toalete a kúpeľni by mali byť kvôli úniku pozitívnej energie vždy zatvorené.

Podľa Feng Shui sú ideálne zasúvacie dvere, ktoré sú pri otvorení schované v stene v puzdre a keď sú zatvorené, pekne priliehajú k sebe bez toho, aby ich narúšal prah alebo zárubňa. Takéto dvere môžu byť použité v celom dome aj na šatníku. Ich farba a materiál by tiež mali korešpondovať s orientáciou na svetové strany.

„Akékoľvek interiérové dvere, či už posuvné alebo klasické, dokážu dobrí výrobcovia prispôsobiť potrebám zákazníkov alebo interiérových dizajnérov. Nie je problém urobiť otváranie naľavo či napravo, smerom von alebo dnu, prispôsobiť výšku aj šírku dverí. A u nás dokonca vieme dizajn dverí urobiť na každej strane z iného materiálu a v inej farbe,“ povedal Tomáš Barbořík, riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia.

Ilustračné fot: iStock

Okná a dvere

Ďalšími prvkami, cez ktoré prúdi do domu energia, sú okná. Tie by nemali byť umiestnené oproti dverám, pretože energia sa tak vo vnútri neudrží.

Platí, že na jedny dvere by mali byť v miestnosti maximálne tri okná, umiestnené tak, že dve sú vedľa seba a tretie je na druhej strane, ale nie úplne naproti. Vhodné je okná niekoľkokrát denne otvoriť dokorán a vyvetrať. Vtedy spolu so vzduchom prúdi dovnútra aj životodarná energia.

Prúdenie energie ovplyvňuje aj tieniaca technika. Bez ohľadu na to, či máte vonkajšie alebo interiérové žalúzie, vždy, keď sú zavreté, dovnútra sa nedostáva svetlo, teplo, ale ani energia. Z pohľadu Feng Shui sa odporúča mať žalúzie čo najčastejšie odkryté alebo nastavené tak, aby dovnútra aspoň čiastočne prenikalo svetlo a energia. Hliník prúdenie energie urýchľuje, bambus energiu harmonizuje. Ak používate textilné žalúzie, mali by sa udržiavať v maximálnej možnej čistote.

To isté platí pre záclony a závesy: mali by byť čo najčistejšie a pokiaľ to nie je nutné, mali by byť odtiahnuté.

Raster

Prúdenie energie