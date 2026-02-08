Investície do realít pokorili minulý rok miliardu eur, ťahal ich priemysel a retail

Cushman & Wakefield MarketBeats zverejnili najnovšiu analýzu z kvartálnej aktivity na Slovensku v oblasti komerčných nehnuteľností v sektoroch kancelárskych, maloobchodných a priemyselných nehnuteľností vrátane trendov, ponuky, dopytu a cien na trhu. Zo správy vyplýva, že priemyselný trh zaznamenal rekordný kvartál, pričom leasingová aktivita sa vrátila na dlhodobý priemer.
„Dopytu dominovali renegociácie, ktoré podporili priaznivé podmienky pre nájomcov, zatiaľ čo prime nájomné (5,40 eur za meter štvorcový) aj prime yield (6,00 percent) zostali stabilné,“ konštatuje spoločnosť. Kancelársky trh v Bratislave dosiahol historicky najvyšší objem prenájmov, podporený silným dopytom po moderných budovách triedy A a A+ a veľmi obmedzenou novou ponukou. Miera neobsadenosti dosiahla 14,09 percent a prime nájomné pokračovalo v raste na úroveň 21 eur za meter štvorcový.
Report ďalej hodnotil stav komerčných nehnuteľností v segmente retail parkov. „Retail parky zostali hlavným motorom rastu, pričom tvorili väčšinu novej výstavby a naďalej prekonávali tradičné retailové formáty,“ uvádza sa v správe. Prime nájomné sa stabilizovalo na úrovni 100 eur za meter štvorcový v nákupných centrách a 15 eur za meter štvorcový v retail parkoch, pričom záujem investorov o kvalitné aktíva podľa spoločnosti pretrvával.
Pokiaľ ide o rezidenčný trh, bratislavský trh novostavieb pokračoval v oživení, pričom silné ročné predaje podporil pokles hypotekárnych sadzieb. „Dopyt sa naďalej sústreďoval na menšie byty a priemerné ceny vzrástli približne na 5 600 eur za meter štvorcový,“ dodáva spoločnosť.
Investičná aktivita sa v roku 2025 výrazne oživila a celkový objem transakcií presiahol jednu miliardu eur, čo predstavuje druhý najlepší výsledok v histórii trhu. „Dominovali priemyselné a retailové nehnuteľnosti, pričom prime yields zostali naprieč segmentmi prevažne stabilné,“ uzatvára report.