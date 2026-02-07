Saudská Arábia stlačila brzdu: Najväčší mrakodrap sveta zostal rozostavaný a jeho osud visí na vlásku

Projekt, ktorý svojimi rozmermi vyrážal dych, však dnes stojí. Stroje mlčia, stavbári odišli a budúcnosť najväčšieho mrakodrapu na planéte je zahalená neistotou.
Čo sa stalo s projektom, ktorý mal svetu ukázať, že hranice už neplatia?
Mukaab: Budova, akú svet ešte nevidel
Mukaab nemal byť len ďalším vysokým domom v panoráme veľkomesta. Išlo o architektonický experiment v gigantickom meradle. Stavba mala mať tvar dokonalého kvádra – 400 metrov na výšku, šírku aj dĺžku. Pre predstavu: do jeho útrob by sa zmestilo približne 20 budov typu Empire State Building.
Nešlo teda o najvyšší mrakodrap sveta, ale o jeho najväčší objemom. O monument, ktorý by zatienil všetko, čo ľudstvo doteraz postavilo.
Exteriér mal byť zdobený ornamentmi inšpirovanými tradičnou islamskou architektúrou, zatiaľ čo vnútro malo pripomínať futuristické mesto v meste. V jeho strede mala vyrásť ďalšia špirálovitá veža, obklopená kanceláriami, hotelmi, bytmi, obchodmi aj kultúrnymi priestormi.
Celková podlahová plocha mala dosiahnuť neuveriteľné dva milióny štvorcových metrov.
Milióny kubíkov zeminy a náhle ticho
Projekt sa rozbiehal vo veľkom štýle. Koncom roka 2024 sa výkopové práce blížili ku koncu. Z územia bolo odstránených viac než 10 miliónov kubických metrov zeminy. Ťažké stroje pracovali nepretržite, investície rástli a vláda vysielala signál: toto je naša budúcnosť.
Potom však prišiel zlom.
Podľa dôveryhodných informácií agentúry Reuters saudskoarabské úrady práce na projekte pozastavili. Dôvod? Prehodnocovanie financovania a reálnej uskutočniteľnosti.
Jednoducho povedané: projekt je príliš drahý a príliš rizikový.
Okrem toho sa dokončenie celej štvrte New Murabba, v ktorej mal Mukaab stáť, posunulo z pôvodného roku 2030 až na rok 2040. To je desaťročný sklz, ktorý naznačuje vážne problémy.
Prečo nás sklenené mrakodrapy stále fascinujú, aj keď vieme, že sú problémom?
Peniaze dochádzajú, priority sa menia
Saudská Arábia v posledných rokoch investovala stovky miliárd dolárov do tzv. programu Vision 2030. Jeho cieľom je zmeniť krajinu závislú od ropy na modernú ekonomiku založenú na turizme, technológiách a službách.
Gigaprojekty ako Mukaab, The Line či futuristické letoviská mali byť výkladnou skriňou tejto transformácie.
Lenže realita dobehla ambície.
Ceny ropy, ktoré sú hlavným zdrojom príjmov kráľovstva, sa pohybujú pod úrovňou potrebnou na financovanie všetkých plánov. Štát tak čelí rastúcemu fiškálnemu tlaku.
Zároveň sa blížia Majstrovstvá sveta vo futbale 2034, ktoré Saudská Arábia získala. Ich príprava si vyžiada obrovské investície do štadiónov, infraštruktúry, hotelov a dopravy.
K tomu pribúda rozvoj zábavného komplexu Qiddiya, ktorý má prilákať milióny turistov.
Výsledok? Vláda musí škrtať.
Mukaab nie je jedinou obeťou
Pozastavenie výstavby Mukaabu nie je ojedinelým prípadom. Podobný osud postihol aj ďalšie ambiciózne projekty.
Napríklad futuristické horské stredisko Trojena, kde sa mali konať zimné Ázijské hry v roku 2029. Saudská Arábia nedávno oznámila, že podujatie odkladá na neurčito.
To vysiela jasný signál: krajina prehodnocuje svoje sny o veľkoleposti. Z pôvodnej vízie, v ktorej mali v púšti vyrásť mestá budúcnosti, zostáva čoraz viac otáznikov.
Je to začiatok konca megalománie?
Pre mnohých odborníkov je zastavenie Mukaabu symbolickým momentom. Ukazuje, že aj štát s takmer neobmedzenými zdrojmi narazil na limity reality.
Gigantické projekty síce vyzerajú pôsobivo na vizualizáciách, no ich realizácia je extrémne náročná – technicky, finančne aj logisticky.
Každý rok omeškania znamená miliardy dolárov navyše. Každý pokles cien ropy oslabuje rozpočet. A každá globálna kríza mení priority.
Nádej ešte úplne nezhasla
Napriek pochmúrnej nálade nie všetko v Saudskej Arábii stojí. Výstavba JEC Tower, ktorý by sa mal stať najvyššou budovou sveta, pokračuje. Rovnako aj kontroverzný projekt The Line – lineárne mesto dlhé desiatky kilometrov – zatiaľ napreduje.
To znamená, že kráľovstvo sa ešte nevzdalo svojich veľkých plánov. Skôr ich začína dávkovať opatrnejšie. V prípade Mukaabu zatiaľ nepadlo definitívne rozhodnutie o zrušení. Projekt je „len“ pozastavený. Teoreticky sa môže vrátiť, ak sa zlepší finančná situácia alebo sa nájde nový model financovania.