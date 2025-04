Dostať sa k nájomnému bytu na Slovensku je takmer nemožné, je ich zúfalo málo

Nájomné byty na Slovensku sa po rokoch postupne stávajú realitou. Okrem štátnych nájomných bytov predstavilo svoj prvý bytový dom po mnohých rokoch aj hlavné mesto. Treba však povedať, že veľká časť týchto bytov je vyhradená len pre určité profesie a dostať sa k zvyšným pár desiatkam je pomerne náročné.

Prvým projektom, v ktorom začal štát prideľovať nájomné byty, sú Ovocné sady pri bratislavskom letisku. Ide o 68 úplne dokončených a zariadených bytov. Novostavba bola vlani skolaudovaná a je pripravená na nasťahovanie. Byty do ponuky priniesol investičný partner – Kooperativa poisťovňa Vienna Insurance Group.

Mestský nájomný bytový dom na Muchovom námestí v Bratislave Foto: Marek Velček

Príspevok zamestnávateľa

„Štát tieto byty nepostavil, ale získal od súkromného developera. Neprevzal teda za seba zodpovednosť staviteľa, ale kúpil byty, ktoré boli k dispozícii na trhu. Neprešiel si sám komplikovanosťou procesov,“ upozorňuje zakladateľ realitnej siete UPgreat Richard Churý.

Navyše, veľká časť z týchto bytov je určená pre zamestnancov verejnej správy – zdravotníkov, policajtov či učiteľov. Prvé byty prideľujú zamestnancom Univerzitnej nemocnice v Bratislave, časť z nich je zas určená pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Takéto nájomné bývanie bude zvýhodňovať dotácia zamestnávateľa, ktorá môže byť až štyri eurá na meter štvorcový. „Pri byte s rozlohou 50 metrov to teda môže byť príspevok 200 eur. Táto podpora bude oslobodená od odvodov,“ poznamenal Churý.

Záujem vysoko prevyšuje ponuku

Pre získanie takéhoto bývania je potrebné splniť príjmové kritérium, pri ktorom musí mať záujemca taký mesačný príjem, aby po odrátaní životného minima dokázal splácať nájomné. Sú však aj diskvalifikačné kritériá pre tých, ktorí sú dlžníkmi voči štátu alebo sa nachádzajú v registri exekúcií.

Napríklad nájomné v jednoizbovom byte v Ovocných sadoch má stáť 326 eur, v dvojizbovom byte 416 eur a v trojizbovom 545 eur. Minulý mesiac bolo v registri približne 5-tisíc záujemcov o tento typ bývania.

Nájomné byty na Terchovskej ulici v Ružinove – vizualizácia Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

„Štátne nájomné bývanie doteraz na Slovensku chýbalo. Aktuálne zmeny teda možno hodnotiť pozitívne. Pri súčasnom tempe však bude trvať veľmi dlho, kým budeme môcť hovoriť o výsledkoch,“ myslí si Churý. Dodáva, že v zahraničí tvorí nájomné bývanie oveľa väčšiu časť trhu.

Slovensko navyše naráža na problém s výstavbou. Podľa Štatistického úradu (ŠÚ SR) sa vlani dokončilo najmenej nových bytov za šesť rokov. Ide o 17 600 bytových jednotiek, čo je o 16 percent menej ako pred rokom. Dve tretiny z toho pripadajú na rodinné domy.

Výstavbu brzdí byrokracia

Aktivita je slabá aj pri začatej výstavbe. Vlani sa začalo stavať 15 300 domov a bytov, čo je až o 22 percent menej ako rok predtým. Podľa ŠÚ SR bol úbytok stavebných povolení najviac viditeľný v Bratislavskom kraji. „Ak sa nové byty nestavajú, nemôže sa zlepšiť ani situácia s nájomnými bytmi,“ dodáva Churý.

Podľa sčítania obyvateľstva v roku 2021 bolo na Slovensku približne milión bytov. Niečo cez 50-tisíc z nich tvorili mestské byty. Viac ako 90 percent bytov bolo v súkromnom vlastníctve obyvateľov. Kľúčom k zvýšeniu tempa výstavby by mohlo byť menej byrokracie a pružnejšie povoľovacie procesy.

„Ak by sa malo štátne nájomné bývanie priblížiť európskym pomerom, museli by nové projekty pribúdať ako huby po daždi. S ambíciou dobehnúť Rakúsko by muselo vzniknúť 245-tisíc nových nájomných bytov. Aktuálne ohlásené projekty sú len kvapkou v mori,“ myslí si Churý.