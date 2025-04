Development v Petržalke odhalil nové vizualizácie, ponúka virtuálne obhliadky (FOTO)

Developer štvrte Matadorka Living v bratislavskej Petržalke spustil novú webovú stránku, ktorá ponúka záujemcom o bývanie virtuálne prehliadky interiéru a exteriéru. Projekt, ktorý transformuje výrobné haly bývalej továrne Matadorka na modernú obytnú štvrť, zároveň spúšťa predaj ďalších bytov.

Komplex sľubuje komunitne orientované bývanie, vrátane zón určených na relax, galérie, umelecké inštalácie a exteriérové spoločné priestory. V ponuke sú 1,5-izbové až päťizbové byty, ale aj lofty a ateliéry. V areáli projektu vznikne prízemie s kaviarňami, reštauráciami, butikmi a ďalšími obchodnými prevádzkami.

Zachovajú prvky pôvodnej architektúry

Projekt, za ktorým stojí Optimal Development, je inšpirovaný historickým priemyselným dedičstvom a predstavuje príklad revitalizácie industriálneho priestoru na moderné bývanie. Zachované zostanú prvky pôvodnej architektúry, ktoré budú doplnené o súčasné dizajnové riešenia.

Lokalita na začiatku Petržalky sa v posledných rokoch stáva obľúbeným miestom realitného developmentu. Nová výstavba by mala priniesť viac ako 200 bytov a apartmánov a bude rozdelená do viacerých etáp. V rámci nich by v postupne mala prejsť premenou celá industiálna zóna.