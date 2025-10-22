V Bratislave otvorili laboratórium architektúry a mestského plánovania - FOTO

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) otvára laboratórium architektúty a mestského plánovania TU-BA. Priestor s rozlohou 329 m2 sa nachádza na rohu Štúrovej a Medenej ulice a je rozdelený na niekoľko častí. „TU-BA je v prvom rade o obsahu, ktorým priestor naplníme. Preto bolo súčasťou zadania pre architektúru vytvoriť čistý a zrozumiteľný dizajn priestoru s dobrou orientáciou,“ priblížila riaditeľka MIB Petra Marko.
Vstupná zóna TU-BA je infobodom, kaviarňou, knižnicou, kníhkupectvom, čitárňou, neformálnejším priestorom pre stretnutia či rokovania. Druhú polovicu priestoru tvorí multifunkčná sála, v ktorej budú prebiehať prednášky či workshopy o prítomnosti aj budúcnosti Bratislavy a menšia zasadačka.
„Dizajnové riešenie centra od štúdia Diagram sa opiera o heslo „laboratórium architektúry“, zvolené boli preto materiály, ktoré predstavujúce čistotu, ľahkosť a premenlivosť s priznaním technických detailov, napr. rozvodov na strope,“ vysvetlil Metropolitný inštitút Bratislavy.
Po vzore iných európskych centier
TU-BA vzniká aj po vzore iných európskych centier. Praha má CAMP, ktorý je aj programovým partnerom TU-BA. Viedeň má Architekturzentrum Wien, Londýn má The New London Architecture, Kodaň The Danish Architecture Center a Paríž Pavillon de l´Arsenal.
Chátrajúci kultúrny dom v Ružinove sa po rokoch dočká zaslúženej obnovy - FOTO
Celý program TU-BA vzniká aj vďaka množstvu podporovateľov a partnerov. „TU-BA sa ľuďom prihovára už z ulice, na ktorej pribudli kvetináče so stromami aj mestský mobiliár Sadni si! Veľké okná aj grafika na chodníku sú pozvánkou dovnútra – na výstavu Poznáš Bratislavu? Mesto v mapách, grafoch a číslach,“ približuje MIB.
Výstavu, ktorá bude k dispozícii niekoľko mesiacov, pripravoval kurátorský tím z MIB v spolupráci so štúdiom Milk a dizajnérmi Damiánom Cehlárikom a Adamom Morongom. Expozícia rozpovie príbeh Bratislavy cez mapy, grafy a čísla, ktoré odhaľujú vrstvy mesta, jeho každodenný život a výzvy budúcnosti, ktorým čelí.
Realitný trh mierne ochladol, analytici však predikujú ďalšie zdražovanie bytov
Pomoc pri tvorbe územného plánu
Architekt a predseda Inštitútu Slovenskej komory Architektov (ISKA) Iľja Skoček, ktorý je hlavným odborným partnerom TU-BA, vníma otvorenie centra ako dôležitý míľnik pre Bratislavu. „Jedným z hlavných poslaní komory architektov je snaha o popularizáciu a priblíženie architektúry a práce architektov verejnosti,“ poznamenal.
Hlavný architekt Bratislavy Juraj Šujan vidí prínos centra najmä v súvislosti s prípravou územného plánu.„Územný plán by mal byť spoločenskou dohodou o ochrane a rozvoji územia. Pri hľadaní tejto spoločenskej dohody by nám TU-BA mohla výrazne pomôcť,” konštatuje.
Námestníčka primátora Lenka Antalová Plavuchová dodáva, že TU-BA bude veľmi dôležitý priestor: „Bude neutrálnou pôdou, kde môžeme viesť konkrétne diskusie o abstraktných témach ako je územný plán, urbanizmus a architektúra, so všetkými, ktorí sa podieľajú na rozvoji mesta,“ uzavrela.