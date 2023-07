10 miest, ktoré využívajú bicykle v mestskom plánovaní

Bicyklom do práce … mnohí obhajujú tento spôsob prepravy ako posun k zdravšiemu a úspornejšiemu životnému štýlu. Prečo by však jednotlivci mali mať chuť jazdiť na bicykli, ak to cesty nepodporujú, alebo ak nie je dostatok miest na parkovanie?

Architektúra zohráva dôležitú úlohu pri podpore používania bicyklov. Mestá vybavené bezpečnými cyklistickými pruhmi, parkoviskami a verejnými cyklistickými zariadeniami povzbudzujú ľudí, aby nepoužívali svoje autá a zvolili si oveľa udržateľnejší spôsob dopravy. Mnohé z nich už začali pretvárať svoju mestskú infraštruktúru tak, aby vyhovovala bicyklom, či už prostredníctvom cyklomostov, rozšírených cyklistických pruhov alebo stálych parkovísk.

Prinášame 10 miest, ktoré sú skutočne priateľské k cyklistom a svoje mestské priestory prispôsobili ich potrebám.

Kodaň, Dánsko

Foto:Rasmus Hjortshøj COAST

Kodaň sa považuje za jedno z tých svetových miest, ktoré je najviac priateľské k cyklistom. Približne 62 % jej obyvateľov využíva na cesty do práce alebo do školy bicykle. Mesto neustále investuje do cyklistickej infraštruktúry a upravuje mestské usporiadanie. Spomedzi mnohých stavieb priateľských k cyklistom boli už postavené štyri cyklomosty a niekoľko ďalších je vo výstavbe.

Amsterdam, Holandsko

Foto:ArjenSchmitz

Ďalším mestom priateľským k cyklistom je Amsterdam. Naďalej buduje cyklistickú infraštruktúru a v roku 2019 vydalo mesto nový plán na rok 2022, ktorý sa zameriava na zlepšenie parkovísk pre bicykle a existujúcej infraštruktúry. Mesto vytvára aj nové „kráľovské trasy“, aby sa na ne zmestilo viac bicyklov, keďže do hlavného mesta sa každoročne sťahujú tisíce nových obyvateľov a rozširuje existujúce cyklotrasy. Zvyšuje sa aj počet nízkorýchlostných cyklistických ulíc a upravujú sa hlavné križovatky, aby sa zabezpečila bezpečnosť cyklistov.

Utrecht, Holandsko

Foto:CU2030

Podobne ako iné mestá v Holandsku, aj Utrecht vytvoril prvotriednu cyklistickú infraštruktúru a jeho cieľom je do roku 2030 zdvojnásobiť dochádzanie do práce na bicykli. Táto orientácia na bicykle prišla ako reakcia na vysoké výdavky, ktoré majú autá, čo povzbudilo občanov, aby prešli na bicykle pri dochádzaní do práce. Už v roku 2017 mesto Utrecht otvorilo najväčšie parkovisko pre bicykle na svete. Celkovo 22 000 parkovacích miest bude rozdelených medzi päť parkovísk určených pre bicykle v blízkosti vstupov do staníc, aby sa umožnilo multimodálne dochádzanie. Využíva tiež digitálny systém, ktorý používateľom pomáha nájsť určené parkovacie miesta, je prepojený so systémom mestskej hromadnej dopravy, má servisnú stanicu a zázemie pre bicykle.

Berlín, Nemecko

Foto:Andreas Levers

Hoci Berlín nie je na zozname európskych miest priateľských k cyklistom na popredných miestach, v súčasnosti sa realizuje nový plán cyklistických „superdiaľnic“, ktorý podporuje cyklistiku ako efektívny dopravný prostriedok. Na objednávku berlínskeho oddelenia pre životné prostredie, dopravu a ochranu klímy sa preskúmalo 30 možných cyklotrás v okolí mesta, pričom 12 z nich bolo schválených a bude úplne oddelené od ostatných vozidiel na ceste. Iniciatíva zameraná na cyklistov je jednou z nedávnych snáh Berlína vytvoriť bezrizikové prostredie pre dochádzanie do práce na bicykli.

Bogota, Kolumbia

Foto:Municipality of Bogota

V mestách ako je Bogota, ktoré patria medzi tri najpreťaženejšie mestá na svete, je podpora používania bicyklov namiesto áut jedným z kľúčových riešení na obmedzenie dopravných zápch a preplnených systémov verejnej dopravy. Hoci mesto ešte nie je úplne priateľské k bicyklom, v mestskom meradle bolo zavedených niekoľko riešení na podporu používania bicyklov, ako napríklad dočasné a trvalé cyklistické pruhy pozdĺž mestských ciest. Keď však samosprávy podporujú používanie bicyklov alebo korčúľ, musia sa zaoberať aj bezpečnosťou obyvateľov a poskytnúť riešenia, ktoré zabezpečia ich pohodu.

Štrasburg, Francúzsko

Foto:courtesy of compehagengenize design company

Mesto bolo vždy považované za prvé cyklistické mesto vo Francúzsku, pretože sa zameralo nielen na centralizovanú mestskú cyklistickú sieť. Pred niekoľkými rokmi mesto zaviedlo novú cyklistickú stratégiu, ktorá podnecuje nových cyklistov k tomu, aby namiesto áut jazdili na bicykli, a to prostredníctvom vynovenia existujúcej dopravnej siete. Pokiaľ ide o zlepšenia, mesto rozšírilo cyklistické diaľnice „Vélostras“ a začalo uvažovať o využívaní nákladných bicyklov.

Antverpy, Belgicko

Foto:courtesy of compehagengenize design company

Ďalším z európskych miest v tomto hodnotení sú Antverpy. Mesto má vyhradené cyklistické pruhy, parkovacie miesta a programy na zdieľanie bicyklov a na väčšine svojich ulíc znížilo rýchlosť na 30 km/h. Antverpy tiež pracujú na rozšírení siete cyklistických diaľnic zavedením trás bez áut, ktoré vedú k turistickým miestam v regióne.

Barcelona, Španielsko

Foto:courtesy of compehagengenize design company

V posledných rokoch sa katalánske hlavné mesto stalo významným inovátorom v oblasti mestskej cyklistiky vďaka programom zdieľania bicyklov, ktoré sa považujú za najlepšie na svete. Barcelona tiež znížila rýchlostné limity na 30 km/h v meste a pridala množstvo nových cyklistických chodníkov, vďaka čomu je cestovanie na bicykli pre cyklistov bezpečnejšie a pre ostatných občanov je to povzbudenie, aby sa zdržali jazdy autom alebo autobusom.

Malmö, Švédsko

Foto:Felix Gerlach

Malmö má viac ako 500 chránených cyklotrás – najviac spomedzi všetkých švédskych miest. Na podporu používania bicyklov mesto uskutočnilo kampane ako „Žiadne smiešne cesty autom“, ktorých cieľom bolo presvedčiť občanov, aby obmedzili používanie automobilov. Mesto tiež zaviedlo nové technológie v rámci svojho mestského systému, ako sú križovatky so senzormi, ktoré upozorňujú vodičov áut na blížiacich sa cyklistov.

Montreal, Kanada

Foto:Dreamstime

V posledných rokoch mesto investovalo do zlepšenia cyklistickej infraštruktúry pridaním 600 kilometrov cyklistických chodníkov pozdĺž svojich ciest. Mesto tiež každoročne organizuje cyklistický festival, ktorý umožňuje cyklistom obísť mesto na dvoch kolesách.