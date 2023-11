Ako zamedziť únikom tepla cez strechu počas vykurovacej sezóny?

Zastrešenie plnohodnotne chráni stavbu pred vlhkosťou a prehrievaním. Dôležitú úlohu zohráva aj pri udržiavaní teploty. Achillovou pätou strechy však môžu byť úniky tepla, ktoré spôsobujú ochladzovanie a zvýšené výdavky za kúrenie.

Základ funkčnosti strechy tvorí správna a kvalitná izolácia. Dôležitá je hlavne pre podkrovie domu, ktoré môžete využívať ako obytný, aj ako skladovací priestor, ktorý je vystavovaný náročným podmienkam tepelných výkyvov. Kým v lete je ustavične vyhrievaný slnečným žiarením a vysokou teplotou, v zime ide o často nevykurovaný priestor, ktorý je ohrievaný stúpajúcim teplom z nižších podlaží. Teplo, ktoré stúpa do podkrovia môže následne uniknúť, čo je dôsledkom pôsobenia tepelných mostov a zlej izolácie. Cez strechu tak následne uniká viac tepla ako cez steny a okná.

Benefity kvalitnej výmeny schodov

Oddeľujúcim prvkom medzi podkrovným priestorom a zvyškom domu je pri moderných stavbách často len jeden spojovací bod, ktorý tvoria padacie podkrovné schody. Ak nie sú dostatočne zaizolované, teplo uniká práve cez ne. „Účelom skladacieho systému schodiska, ktoré vedie na povalu alebo pod strechu, nie je len šetriť priestor. Jeho konštrukcia by mala mať dostatočné termoizolačné vlastnosti,“ vysvetlil riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia Tomáš Barbořík.

Dôležitosť spočíva v kvalite a vlastnostiach podkrovných schodov, pri ktorých rozhodujú skryté detaily. „Podkrovné schody a ich vlastnosti sa nám pri stavbe a zariaďovaní celého domu môžu javiť ako druhoradé. Veď ich použijeme iba raz za čas. A vtedy je dôležité iba to, aby boli pevné a aby sa s nimi ľahko manipulovalo. Okrem dizajnu a dobrej manipulácie však odporúčam pýtať sa predajcov alebo architektov aj na to, ako je vyriešené tesnenie, prúdenie vzduchu a prípadne aj zvuku,“ odporúča odborník z J.A.P. Slovakia.

Kvalita tesnenia a správne osadenie schodov dokáže zásadne ovplyvniť únik tepla z vykurovaného interiéru. Výmena schodov pri citeľných únikoch je zmysluplná aj v tomto ročnom období. Náklady na nové schodisko sa dokážu vrátiť pomerne rýchlo, a to v podobe ušetrených peňazí za energie a tepelný komfort.

Kontrola aj bez termokamery

Schody dokážeme vymeniť pomerne rýchlo, čo však nemôžeme tvrdiť o streche. Aj napriek rastúcej kvalifikácií odborného personálu, počet zle zaizolovaných striech každoročne narastá. Dôvodom, okrem zle vykonanej práce, je často aj degradácia materiálu či vyčíňanie hlodavcov.

Tepelné mosty je nutné ošetriť sanáciou, keďže miesta ich vzniku sú často poznačené vlhkosťou. Tá podporuje degradáciu materiálov a vytvára vhodné podmienky pre plesne, čo vedie k početným zdravotným rizikám. Odstránenie plesní môže predstavovať náročnú úlohu. Obzvlášť vtedy, keď je napadnutie materiálu v pokročilom štádiu.

Pri podozrení na únik tepla cez strechu je dobrou voľbou prieskum s využitím termovízie, vďaka ktorej dokážete presne lokalizovať miesta úniku. Skúsený odborník na strechy a izolácie však dokáže posúdiť celkový stav strechy aj bez termokamery, a to sústredením pozornosti na vetracie medzery, priestory okolo komína, okien a ďalších rizikových častí.

Aby strecha v zime netrpela

Do karát koncovému zákazníkovi hrá rýchly pokrok vedy a techniky v oblasti stavebníctva, čo umožňuje riešenie problémov s izoláciou takmer v každom ročnom období. Dobrým príkladom je striekaná PUR pena, ktorá je vhodná na aplikáciu aj počas zimných mesiacov.

„Tento typ izolácie vyplní každý priestor, takže strecha bude dokonale utesnená. Nespornou výhodou striekanej izolačnej PUR peny je aj to, že časom nemení tvar, čiže nedochádza k jej usadnutiu ani posunu a vzniku medzier, ako sa to deje s inými izolačnými materiálmi. Pena navyše dokáže takpovediac dýchať, takže v izolovanom priestore nekondenzujú pary a netvoria sa plesne,“ vysvetlil Lukáš Kmenta, country manažér HBS pre Čechy a Slovensko.

Striekanú izoláciu je možné aplikovať aj bez demontáže vnútorných sadrokartónov. Svojpomocné zatepľovanie týmto systémom láka, no nie je možné z dôvodu nutnej kvalifikácie, ktorou disponuje len vyškolený odborník. „Iba tak je možné garantovať 25-ročnú záruku na materiál a jeho vlastnosti,“ argumentuje Kmenta.

Experti sa zhodujú aj v spoločnom východisku, a to v oblasti riešenia únikov tepla. To sa opiera o výber kvalitnej značky a materiálu, ktoré dokážu navzájom spolupracovať ako plnohodnotný systém. Neodporúča sa investícia do lacných alternatív, ktoré môžu spôsobiť finančne náročné škody, z pohľadu dodatočných nákladov na nutné opravy. Dobré je tak staviť na riešenie, ktoré poskytuje záruku a garanciu funkčnosti, a to až na niekoľko desiatok rokov.