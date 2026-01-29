Vráti sa legenda do súťažného diania? Serena Williamsová priamo neodmietla návrat na dvorce - VIDEO

Americká legenda Serena Williamsová opäť vyvolala špekulácie o svojom možnom návrate do súťažného tenisu, keď na otázku o prípadnom návrate neodpovedala jednoznačne, ale povedala: „Neviem. Uvidím, čo sa stane.“
Dvadsaťtrinásobná grandslamová šampiónka vo dvojhre, dnes 44-ročná matka dvoch detí, zatiaľ naposledy hrala v 3. kole na US Open v roku 2022. V decembri 2025 však vstúpila opäť do antidopingového testovacieho systému, čo rozpútalo dohady o jej comebacku, ktoré následne poprela.
Na otázku ohľadom budúcnosti v šou „Today“ nevyjadrila žiadne konkrétne plány, ale ani nevyvrátila, že by sa mohla vrátiť k tenisu. „Momentálne si len užívam život a mám z toho radosť,“ uviedla.
Keď bola tlačená do odpovede, kladnej či zápornej, odpovedala: „Nie je to ani áno, ani nie. Neviem, uvidíme, ako to dopadne.“
Späť v antidopingovom programe
Na otázku, prečo sa opäť zapísala do antidopingového programu, povedala: „Zapísala som sa? Nevedela som, že som mimo. Nemôžem o tom hovoriť.“
Jej staršia sestra Venus sa predstavila na tohtoročnom Australian Open v Melbourne vo veku 45 rokov po tom, čo od organizátorov dostala voľnú kartu, no vypadla hneď v 1. kole. Venus sa tiež predstavila na turnajoch v Aucklande a Hobarte.
Čo na to mužská legenda?
Niekdajšia mužská svetová jednotka a dnes komentátor Jim Courier poznamenal, že byť na antidopingovom zozname je veľmi náročné, keďže si to vyžaduje poskytnutie informácií o dostupnosti na odber vzoriek po dobu šiestich mesiacov pred povolením návratu do súťaže.
„Nikto, kto neplánuje hrať profesionálne, by sa do tohto zoznamu nezapísal, najmä nie niekto s takými skúsenosťami ako Serena Williamsová. V decembri poprela, že by sa vracala, ale neexistuje žiadna iná interpretácia, než že ak nebude zranená, istotne niekedy ešte bude hrať. Či už mixy na US Open, debly s jej sestrou alebo singlové zápasy, to vie len ona,“ povedal.
Sestry Williamsové spolu získali 14 grandslamových titulov vo štvorhre a tri zlaté olympijské medaily.