Bude nastaršia v histórii na Australian Open. Venus Williamsová dostala voľnú kartu do dvojhry

Američanka Venus Williamsová sa vo veku 45 rokov stane najstaršou hráčkou, ktorá sa predstaví v hlavnej súťaži dvojhry žien na Australian Open.
Sedemnásobná grandslamová šampiónka získala poslednú ôsmu voľnú kartu na úvodný turnaj „veľkej štvorky“ v novej sezóne, ktorý sa v Melbourne začne 18. januára.
Obľúbené miesto
Williamsová sa predtým naposledy objavila v Melbourne Parku v roku 2021, keď ju v druhom kole zdolala ďalšia hráčka so skorším dátumom narodenia – Talianka Sara Erraniová.
„Som vďačná za príležitosť vrátiť sa na miesto, ktoré pre moju kariéru toľko znamenalo,“ povedala Venus Williamsová, dvojnásobná finalistka z Melbourne z rokov 2003 a 2017, podľa BBC Sport.
Prekoná Dateovú
Ak staršia zo sestier Williamsových reálne aj zasiahne do boja na turnaji, prekoná rekord Japonky Kimiko Dateovej z roku 2015. Tá vtedy pod páliacim austrálskym slnkom hrala v hlavnej súťaži dvojhry vo veku 44 rokov. Informoval o tom web BBC Sport.
V rámci prípravy na Melbourne sa Venus Williamsová vďaka voľnej karte predstaví na podujatí WTA v Hobarte, ktoré sa začne 12. januára. Okrem americkej „babičky“ sa na ňom predstaví aj Britka Emma Raducanová.
Venus Williamsová sa minulý rok vrátila do súťažného diania na US Open v New Yorku a stala sa treťou najstaršou ženou, ktorá súťažila na grandslamovom turnaji v otvorenej ére tenisu. V prvom kole prehrala s Češkou Karolínou Muchovou 3:6, 6:2, 1:6.
Na Australian Open si päťnásobná wimbledonská víťazka v minulosti pripísala až sedem štvrťfinálových účastí a celkovo má vo dvojhre v Melbourne Parku bilanciu 54 víťazstiev a 21 prehier.
Štyrikrát štvorhra a raz mix
Netreba zabúdať, že v Austrálii sa jej ešte viac darilo vo štvorhre. Po boku sestry Sereny sa stali víťazkami debla žien v rokoch 2001, 2003, 2009 a 2010 a tiež ešte ako 17-ročná v roku 1998 triumfovala v miešanej štvorhre po boku krajana Justina Gimelstoba.