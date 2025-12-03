Serena rozvírila tenisový svet. Registrácia na testy, panika a potom rázne NIE

Vráti sa Serena Williamsová na tenisové kurty? Otázka, ktorá v utorok obletela svet po tom, čo sa meno legendárnej Američanky objavilo v registri antidopingovej agentúry. Až neskôr sama Serena šíriacu sa špekuláciu rázne zastavila.
Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) potvrdila, že 23-násobná grandslamová šampiónka sa znovu objavila v registri testovaných športovcov. „Je pravda, že je späť na zozname Registered Testing Pool,“ uviedol pre AFP hovorca ITIA Adrian Bassett. Doplnil však, že „v tejto chvíli nemáme žiadne ďalšie informácie“.
Šialený požiar
Serena, ktorá nehrala od prehry v treťom kole US Open 2022 a zostala tak jeden titul od historického rekordu Margaret Courtovej, tým okamžite vyvolala špekulácie o veľkolepom návrate. Pravidlá totiž jasne stanovujú, že hráčka sa po návrate do testovacieho programu musí šesť mesiacov podrobovať kontrolám, kým môže opäť súťažiť.
Williamsová však krátko nato všetky dohady poprela. Na platforme X napísala: „Omg, ľudia, ja sa NEVRACIAM. Tento požiar (špekulácií) je šialený.“
Serena po svojej poslednej súťažnej prehre v roku 2022 odmietla použiť slovo „koniec kariéry“. Doteraz sa k aktívnemu návratu nikdy nevyjadrila jednoznačne, hoci fanúšikovia aj odborníci opakovane dúfali, že by mohla zabojovať o 24. titul.
Omg yall I’m NOT coming back. This wildfire is crazy-
— Serena Williams (@serenawilliams) December 2, 2025
Venus by sestrin návrat potešil
Mnohí tiež pripomínajú jej staršiu sestru Venus, ktorá sa vrátila na kurty v júli 2025 vo veku 45 rokov po takmer dvojročnej pauze. Venus vtedy priznala, že by si comeback svojej sestry priala.
„Stále hovorím svojmu tímu: Jediné, čo by toto zlepšilo, je, keby bola tu,“ povedala na turnaji DC Open. „Vždy sme robili všetko spolu, takže mi, samozrejme, chýba. Ale ak sa vráti, určite vám to dá vedieť.“
Serena a Venus spolu vybojovali 14 grandslamových titulov vo štvorhre a v debli trikrát získali olympijské zlato. Prípadný spoločný návrat by bol jednou z najväčších športových udalostí roka – no podľa Sereniných najnovších slov nič také v pláne zatiaľ nie je.