Priemyselno-logistický park v Košiciach má prvého nájomcu, subdodávateľa automobilky Volvo

Priemyselno-logistický park Logis One Park Košice má prvého nájomcu – spoločnosť Eurofit, súčasť Eurofit Group, JV Michelin a Continental. Ide o prvú podpísanú nájomnú zmluvu v projekte. Logistický park vzniká na území s rozlohou 42 hektárov v blízkosti pripravovaného závodu Volvo Cars. Park je navrhnutý ako dlhodobé zázemie pre výrobu, logistiku a subdodávateľský priemysel.

Projekt odštartoval prvou etapou s 20-tisíc štvorcovými metrami a v konečnej fáze ponúkne až 232-tisíc štvorcových metrov prenajímateľnej plochy s potenciálom vytvoriť viac ako tisíc pracovných miest.

„Chceme, aby Logis One Park Košice nebol vnímaný len ako ďalší logistický areál. Naším cieľom je vytvoriť funkčné priemyselné zázemie prepojené s výrobou v regióne, ktoré skracuje logistické trasy a umožňuje firmám rýchly a efektívny nábeh prevádzky,“ uviedol Commercial Director Logis One Igor Šnirc.

Prvým nájomcom projektu je spoločnosť Eurofit (MC Syncro), ktorá si v Logis One Park Košice prenajme priestory s rozlohou približne 5-tisíc štvorcových metrov. Kolaudácia objektu je plánovaná na september 2026. Nová prevádzka predstavuje expanziu spoločnosti na východné Slovensko s možnosťou ďalšieho rozšírenia.

Eurofit pôsobí ako subdodávateľ automobilky Volvo a zameriava sa na výrobu, montáž a dodávku kolies pre automobilový priemysel, ktorú bude realizovať aj v rámci novej košickej prevádzky.

Logis One Park Košice je jedným z projektov spoločnosti Logis One v oblasti priemyselného developmentu a je súčasťou portfólia nehnuteľností fondu kvalifikovaných investorov v správe IAD Investments.

