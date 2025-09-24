Jaguar Land Rover v Nitre predĺžil odstávku výroby, zamestnanci sa obávajú o svoje pracovné miesta

Predĺženie odstávky výroby v nitrianskom závode Jaguar Land Rover (JLR) do začiatku októbra vyvoláva u zamestnancov rastúce obavy. Tisíce ľudí už štvrtý týždeň nepracujú a viacerí sa obávajú o budúcnosť svojich pracovných miest.
Zamestnanci počas odstávky čerpajú dovolenky alebo zostávajú doma pre prekážku na strane zamestnávateľa. V takom prípade im podľa dohody s odbormi patrí náhrada mzdy vo výške 75 percent priemerného zárobku. Ako pre agentúru SITA potvrdil predseda najväčšej odborovej organizácie automobilky Moderné odbory JLR Jozef Baláži, tento režim je aktuálne garantovaný do konca októbra.
Prirodzené obavy o pracovné miesta
„Ľudia majú prirodzene obavy o svoje pracovné miesta, najmä ak v závode pracujú obaja manželia z jednej domácnosti. Našou úlohou je udržať pracovné miesta aj platy na súčasnej úrovni a zároveň, aj napriek ťažkej situácii z posledných týždňov v závode, udržať trend zvyšovania mzdy dohodnutý v kolektívnej zmluve,“ uviedol Baláži.
Ministerstvo práce pripomenulo, že zamestnávatelia môžu v podobných prípadoch využiť schému Kurzarbeit, ktorá by zamestnancom zabezpečila 80 percent mzdy.
Ficova vláda prijala opatrenia na podporu transformácie automobilového priemyslu, ministri dostali balík úloh
“Každý prípad je špecifický, ale ak si automobilka podá žiadosť, komisia zložená zo zástupcov ústredia práce, ministerstiev hospodárstva a financií ju posúdi a rozhodne, či je možné v tomto prípade tento nástroj pre skrátenú prácu uplatniť,“ uviedol minulý týždeň minister Erik Tomáš s tým, že rovnaký postup by mal platiť aj pre subdodávateľov. Odbory však upozorňujú na možné komplikácie.
Istota príjmu bez rizík
„Firma musí mzdu najprv vyplatiť a až potom si požiada o refundáciu. Ľudia dokonca podpisujú, že ak Kurzarbeit nebude schválený, rozdiel by museli vrátiť. Už počas pandémie sme mali skúsenosť, že štát žiadosť neuznal. Firma nám vtedy peniaze nechala, no riziko, že sa situácia s neschválením pomoci zopakuje, tu ostáva,“ vysvetlil Baláži.
Podľa odborov je preto kľúčové, aby sa v ďalších rokovaniach so zamestnávateľom aj so štátom našlo riešenie, ktoré zamestnancom zabezpečí istotu príjmu bez zbytočných rizík.
„Našou prioritou je, aby sa kríza, ktorú nespôsobili zamestnanci, nepreniesla na ich plecia,“ dodal šéf odborov. Samotná automobilka zatiaľ tieto témy a rokovania nekomentuje. V utorok informovala, že v súvislosti s kybernetickým incidentom predlžuje aktuálne prerušenie výroby do stredy 1. októbra.
Odstávka výroby
„V najbližších dňoch budeme zostavovať harmonogram postupného opätovného spustenia výroby a pokračovať vo vyšetrovaní,“ uviedla manažérka komunikácie JLR Slovakia Katarína Chlebová.
Dodala, že tímy spoločnosti pracujú nepretržite v spolupráci s odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť, britským Národným centrom kybernetickej bezpečnosti (NCSC) a orgánmi činnými v trestnom konaní, aby sa podarilo dosiahnuť bezpečné a spoľahlivé obnovenie prevádzky.
Jaguar Land Rover v Nitre musel pre kybernetický útok zastaviť výrobu, Tomáš pripomína možnosť využiť kurzarbeit
Kybernetický útok, ktorý od začiatku septembra paralyzoval globálne IT systémy JLR, je podľa analytikov jedným z najvážnejších incidentov v automobilovom priemysle v regióne. Odstávka výroby má dopad nielen na samotnú automobilku, ale aj na jej dodávateľov.
Odborníci odhadujú, že koncern prichádza denne o desiatky miliónov eur. Nitriansky závod Jaguar Land Rover, otvorený v roku 2018, zamestnáva približne 5 000 ľudí a patrí k najväčším zahraničným investorom na Slovensku.