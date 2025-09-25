Jaguar Land Rover po kybernetickom útoku obnovuje časť systémov, tisíce zamestnancov sú naďalej doma

Automobilka Jaguar Land Rover (JLR) postupne obnovuje svoje IT systémy po vážnom kybernetickom útoku, ktorý od začiatku septembra ochromil globálnu digitálnu infraštruktúru koncernu. Ako informovala manažérka komunikácie JLR Slovakia Katarína Chlebová, spoločnosti sa už podarilo spustiť časť kľúčových procesov.
„V rámci kontrolovaného, fázovaného reštartu našich systémov sme dnes informovali kolegov, dodávateľov a maloobchodných partnerov, že časť našej digitálnej infraštruktúry je opäť v prevádzke. Základ nášho obnovovacieho programu je pevne rozbehnutý,“ skonštatovala Chlebová s tým, že spoločnosť výrazne zvýšila kapacitu spracovania fakturácií. „Momentálne pracujeme na tom, aby sme čo najrýchlejšie odstránili meškanie platieb našim dodávateľom,“ dodala.
V prevádzke je aj finančný systém
K postupnej prevádzke sa podľa Chlebovej vracia globálny logistický centrálny sklad náhradných dielov, ktorý zásobuje distribučné centrá maloobchodných partnerov vo Veľkej Británii aj po celom svete. „To umožní našim partnerom pokračovať v servise vozidiel a udržiavať mobilitu zákazníkov,“ skonštatovala.
V prevádzke je opäť aj finančný systém používaný na spracovanie veľkoobchodného predaja vozidiel. „Umožňuje rýchlejšie predávať a registrovať vozidlá pre našich klientov a zabezpečiť dôležitý tok finančných prostriedkov,“ vysvetlila Chlebová.
Jaguar Land Rover v Nitre musel pre kybernetický útok zastaviť výrobu, Tomáš pripomína možnosť využiť kurzarbeit
Dodala, že tímy spoločnosti nepretržite pracujú v spolupráci s odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť, britským Národným centrom pre kybernetickú bezpečnosť (NCSC) a orgánmi činnými v trestnom konaní, aby bol reštart systémov bezpečný a kontrolovaný.
Denne prichádzajú o desiatky miliónov
Odstávka výroby v JLR trvá už štvrtý týždeň. Výroba je aktuálne pozastavená do stredy 1. októbra. Tisíce zamestnancov zo závodu v Nitre sú od začiatku septembra doma pre prekážku na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy vo výške 75 percent priemerného platu alebo čerpajú dovolenku. Malá časť pracovníkov bola dočasne pridelená do spoločnosti Foxconn, kde poberajú plnú mzdu.
Kybernetický útok, ktorý od začiatku septembra paralyzoval globálne IT systémy JLR, je podľa analytikov jedným z najvážnejších incidentov v automobilovom priemysle v regióne. Odstávka výroby má dopad nielen na samotnú automobilku, ale aj na jej dodávateľov. Odborníci odhadujú, že koncern prichádza denne o desiatky miliónov eur.
Nitriansky závod Jaguar Land Rover, otvorený v roku 2018, zamestnáva približne 5 000 ľudí a patrí k najväčším zahraničným investorom na Slovensku.