Trnavský Stellantis vyrobil už päť miliónov vozidiel, jubilejné auto získal jeden zo zamestnancov

V trnavskej automobilke Stellantis Slovakia vyrobili od spustenia výroby v júni 2006 už 5 miliónov vozidiel. Jubilejným vozidlom sa stal nový Citroën C3 v elektrickej verzii v červenej farbe s čiernou strechou a vo výbave MAX. Nešlo do predaja, v žrebovaní ho získal jeden zo zamestnancov.
„Tento automobil je symbolom našej budúcnosti. Budúcnosti, ktorá je elektrická, digitálna a udržateľná,“ povedala o vozidle s poradovým číslom 5 miliónov generálna riaditeľka Stellantis Slovakia Monika Poussard.
Produkcia modelu Citroën C3 predstavuje približne polovicu všetkých vozidiel vyrobených v automobilke. Okrem populárnej C3 sa v Trnave vyrábajú ešte dva SUV modely Citroën C3 Aircross a Opel Frontera. Model C3 má veľmi dôležitú úlohu v portfóliu značky Citroën a väčšina vozidiel smeruje na 5 hlavných európskych trhov: Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Veľká Británia.
Trnavská automobilka ide podľa Moniky Pousard od marca naplno, na štyri zmeny. Postupne sa blíži k cieľu vyrábať 62 vozidiel za hodinu, dosiahnuť ho chce v decembri. „Dopyt po našich vozidlách je obrovský, robíme soboty, nedele, nadčasy, len aby sme mohli uspokojiť záujem,“ popísala aktuálnu situáciu podniku.
Stellantis Slovakia spustil výrobu v Trnave v roku 2006. Po transformácii v minulom roku rozbehla automobilka výrobu troch nových modelov rodiny SmartCar. S počtom zamestnancov 4 200 a produkciou na 4 výrobné zmeny má výrobnú kapacitu blížiacu sa k úrovni 400 000 vozidiel ročne.