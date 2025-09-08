Volkswagen predstavil cenovo dostupnejšie elektromobily

Najväčší európsky výrobca áut Volkswagen predstavil sériu cenovo dostupnejších elektrických vozidiel. Štyri malé elektromobily značiek VW, Cupra a Škoda, ktoré predstavili v Mníchove pri príležitosti autosalónu IAA, budú za základnú cenu zhruba 25-tisíc eur.
Volkswagen uviedol, že komerčný štart týchto modelov je plánovaný na rok 2026 a ide o súčasť snáh konkurovať čínskym automobilkám, ktoré získavajú podiel na európskom trhu. Cieľom nemeckej skupiny je dosiahnuť v strednodobom horizonte 20-percentný podiel na európskom trhu malých elektrických áut.
Pre Nemcov však bude náročné čeliť čínskym konkurentom. V Mníchove totiž čínsky gigant BYD oznámil, že jeho elektromobil Dolphin Surf, ktorý je v Európe v predaji už od mája za približne 20-tisíc eur, bude od konca roku 2025 vyrábaný v novej fabrike v Maďarsku. Týmto krokom firma sa vyhne vysokým clám, ktoré na čínske elektromobily Európska únia uvalila.