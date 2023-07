Slovenský priemysel je podľa analytikov pod tlakom, ani automobilky nevykryli pokles ostatných odvetví

Priemysel sa v máji vyvíjal o niečo lepšie, než očakávali analytici. Na medzimesačnej báze vzrástol o 2,5 %, medziročne však priemyselná produkcia klesla o 1,4 %.

Stagnácia priemyslu síce podľa Štatistického úradu SR pretrvala, ale tempo poklesu bolo najpomalšie od októbra 2022. Výkon potiahla výroba dopravných prostriedkov, príspevok však nebol dostatočný na vykrytie poklesu ostatných odvetví.

Priemysel ťahajú automobilky

Ako pokračoval analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák, väčšina slovenského priemyslu ostáva pod tlakom. Výkon výraznejšie ťahá produkcia automobiliek. Ako však naznačuje konjukturálny prieskum, aj v tomto odvetví môže postupne prísť istý útlm, keď sa saldo odpovedí o budúcej produkcii za dva mesiace prepadlo do vysokých negatívnych hodnôt.

Aj výsledky za celú priemyselnú výrobu podľa Horňáka naznačujú, že priemysel bude v najbližších mesiacoch pod tlakom, keďže sa saldo odpovedí o budúcej produkcii ocitlo v zápornom pásme prvýkrát v tomto roku.

Či sa tento trend potvrdí, alebo ide o jednorazový výkyv, ukážu podľa analytika ďalšie mesiace. Firmám prospieva upokojovanie situácie na energetických trhoch. Spomaľujúci sa globálny dopyt však prirodzene vplýva aj na výkon slovenského priemyslu, ktorý je silne exportne založený.

Očakávané ekonomické oživenie

„Posledné mesiace nám ukazujú krehkosť ekonomickej aktivity a výhľad tak naďalej ostáva neistý, keďže inflácia pretrváva na zvýšených úrovniach a centrálne banky ešte úplne nedokončili svoje „domáce úlohy“. Stále však platí, že silnejší a trvácnejší pozitívny impulz predpokladáme v závere tohto roka, ako aj spojený s ekonomickým oživením očakávaným v roku 2024,“ dodal Horňák.

Vojna na Ukrajine, rekordne vysoká inflácia, ale aj efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov by mohli podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka stále nahlodávať kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu. Výhľad priemyslu na nadchádzajúce mesiace teda ani on nevidí optimisticky.

Koncom roka sa situácia zlepší

„Stabilizácia energetického šoku by však mohla smerom k záveru roka pomáhať aj slovenskému priemyslu, ktorý by sa v druhej polovici roka mohol už stabilnejšie vyhrabať z červených čísel,“ poznamenal Koršňák.

V kľúčovom automobilovom priemysle budú podľa neho naďalej hrať dôležitú rolu úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch. Tie by mohli ostať v porovnaní s minulým rokom aspoň čiastočne uvoľnené, naďalej však budú narúšať produkciu slovenských závodov automobiliek a prispievať k zvýšenej volatilite produkcie tejto časti priemyslu.

„Prípadné problémy automobilového priemyslu by aj v ostávajúcich mesiacoch roka mali ostávať najmä na strane ponuky. Dočasne by pritom mohli produkciu znižovať aj prípravy automobiliek na novú produkciu, ktorej pozitívne efekty by sa mohli, naopak, pozitívne prejavovať od jesene tohto roka,“ uviedol Koršňák.