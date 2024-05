Japonská korporácia Nippon Steel odložila uzavretie akvizície U.S. Steel za viac ako 14 miliardy dolárov o tri mesiace

Japonská korporácia Nippon Steel odložila uzavretie prevzatia americkej oceliarskej spoločnosti U.S. Steel za 14,1 miliardy dolárov o tri mesiace. Urobila tak po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti požiadalo o viac dokumentov súvisiacich s akvizíciou. Nippon Steel Corp. uviedla, že očakáva, že dohodu, ktorú už schválili akcionári americkej oceliarne, dokončia.

„Nippon Steel bude naďalej plne spolupracovať pri skúmaní príslušných orgánov,“ uviedla korporácia vo vyhlásení. Prevzatie mali spoločnosti dokončiť do septembra, po novom to bude do decembra. Hovorca Nippon Steel však uviedol, že to môže znamenať uzavretie aj v septembri.

Akvizícia, ktorú firmy oznámili vlani v decembri, vyvolala obavy z toho, čo by to mohlo znamenať pre pracovníkov v odboroch, dodávateľské reťazce a národnú bezpečnosť USA.

Z bezpečnostných a ekonomických dôvodov proti nej namietala administratíva prezidenta Joea Bidena aj bývalý prezident a pravdepodobný republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump. Nové načasovanie by mohlo posunúť dokončenie prevzatia za novembrové prezidentské voľby, ale Nippon Steel poprela, že by zdržanie súviselo s tým.

U.S. Steel podniká aj na Slovensku.