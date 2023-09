Schvaľovanie emisnej normy Euro 7 je približne v polovici, limity pre osobné aj nákladné autá sa zmiernili

Európska únia smeruje k schváleniu novej emisnej normy Euro 7. Ako informuje Ministerstvo dopravy SR, zobrala pritom do úvahy pripomienky Slovenska a siedmich ďalších štátov, ktoré upozorňovali na nerealistické termíny uvedené v nariadení. Limity pre osobné aj nákladné autá nakoniec nie sú také prísne, ako v pôvodnom návrhu spred roka.

„Snažili sme sa vyjednať, aby automobilový priemysel v čase, keď sa pripravuje na prechod k elektromobilite alebo k vodíku nemusel vynakladať ďalšie veľké investície na úpravu súčasných spaľovacích motorov, ktoré by mali pri ľahkých úžitkových vozidlách v roku 2035 skončiť,“ uviedol minister dopravy Pavol Lančarič. Ak by podľa neho automobilky museli vynaložiť veľké investície do novej prísnej emisnej normy, navyše len na krátky čas, viedlo by to k výraznému zvýšeniu cien pre konečných spotrebiteľov.

Do kedy je možná registrácia?

Hlavnou požiadavkou Slovenska bolo realistické nastavenie termínov, kedy sa má ukončiť registrácia vozidiel, ktoré nespĺňajú podmienky normy Euro 7. Tie sú pre výrobcov veľmi dôležité. Spoločne sa podarilo presadiť, aby sa ľahké úžitkové vozidlá mohli registrovať 42 mesiacov a ťažké úžitkové vozidlá 60 mesiacov od začiatku uplatňovania nariadenia, ak nebudú plniť normu Euro 7.

Proces schvaľovania je v polovici

Ďalšou zásadnou zmenou je, že skúšobné podmienky a emisné limity pre ľahké úžitkové vozidlá sa upravili tak, aby vychádzali zo súčasnej normy Euro 6e. Vďaka tomu nebudú musieť automobilky ukončiť výrobu vozidiel v tomto segmente a tiež sa predíde ich výraznému zdraženiu. Dnešné hlasovanie ešte neznamená definitívne schválenie normy Euro 7, legislatívny proces je približne v polovici. Už o pár týždňov sa o norme bude rokovať v Európskom parlamente.

„Samozrejme, privítali by sme, aby poslanci zaujali podobný postoj ako Rada pre konkurencieschopnosť. Po prijatí pozície Európskeho parlamentu sa začnú trialógy a vyjednávanie medzi jednotlivými inštitúciami. Boli by sme radi, ak by sa k dohode dospelo ešte počas španielskeho predsedníctva. Španielsko pristúpilo k rokovaniam veľmi racionálne, čo musím oceniť,“ uzavrel Lančarič.