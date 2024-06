Na Slovensku by sa mohla rozbehnúť nová éra podpory, týka sa rozvoja našich firiem v zahraničí

Na Slovensku by sa mohla rozbehnúť nová éra podpory rozvoja našich firiem v zahraničí. To si aspoň od podpisu štvorstranného memoranda medzi Radou slovenských exportérov, ministerstvami hospodárstva a zahraničných vecí a Eximbankou sľubuje predseda Rady slovenských exportérov (RSE) Lukáš Parízek. Ako ďalej uviedol v rozhovore pre agentúru SITA, vyžaduje si to ale samozrejme viac ako len podpis memoranda.

„Postupne začneme krok za krokom a výsledky sa určite dostavia,“ vyhlásil. Obsahom memoranda podpísaného v polovici mája je zdôraznenie záujmu o vzájomnú spoluprácu a deklarácia spoločného úsilia v oblasti podpory exportu kľúčových štátnych inštitúcií a súkromného sektora reprezentovaného práve radou exportérov.

Efektívna koordinácia medzi ministerstvami

„Konkrétnymi bodmi spolupráce sú výmena informácií, vzájomná koordinácia, pravidelné stretnutia či kooperácia v súvislosti s podujatiami. Nezanedbateľnou súčasťou je aj oblasť digitalizácie a online nástrojov pre naše spoločnosti,“ priblížil Parízek.

Ako podotkol, v minulosti, aj vzhľadom na politické pomery v tej ktorej vláde, nebola vždy zabezpečená dostatočne efektívna koordinácia medzi ministerstvami zahraničných vecí, hospodárstva a financií v oblasti podpory exportu. Dokonca ani keď ich ovládala jedna politická strana.

Kritizovanie jednostrannej orientácie diplomacie

„Dnes verím, že aj vďaka nášmu nemalému úsiliu je toto prvý významný krok, ktorý zabezpečí potrebné synergie a spoluprácu. V Rade slovenských exportérov sa o to budeme usilovať,“ potvrdil. Jednotliví aktéri by teraz podľa predsedu rady exportérov mali zabezpečiť dostatočné odborné ľudské kapacity ako aj finančné zdroje na potrebné zmeny a podporu slovenských firiem na zahraničných trhoch.

„Všetky plány a ambície sa ukážu v implementačnej fáze. A efektívna realizácia týchto ambícii nie je možná bez ľudí a peňazí,“ zdôraznil. Ako prvé by pritom malo prísť na rad zlepšenie komunikácie, medzirezortnej a aj s podnikateľskou verejnosťou. Rada ale aj mnohé spoločnosti v minulosti kritizovali jednostrannú orientáciu našej zahraničnej ekonomickej diplomacie.

Účasť firiem na zahraničných cestách

V tejto oblasti zatiaľ Parízek veľké zmeny nevidí. Stále sa podľa neho podporné aktivity ako biznis delegácie do teritórií, či špecializované fóra, výstavy a konferencie rozhodujú na politickej úrovni a až následne sa prizývajú podnikatelia.

„Preto už dlhé roky stále cestujeme do tých istých krajín a zvyšných 80 % sveta zostáva ignorovaných,“ tvrdí. Exportéri by pritom preferovali, aby práve podnikatelia vedeli zadať dopyt štátu, a ten by sa mal snažiť flexibilne na tento dopyt reagovať. Samostatnou témou bola aj účasť firiem na zahraničných pracovných cestách najvyšších ústavných činiteľov. V tejto sfére Parízek vidí náznaky zlepšenia.

Cestovanie do zahraničia

„Je potrebné uznať, že táto vláda začala s podnikateľmi opäť do zahraničia cestovať. Túto ambíciu deklaroval aj novozvolený prezident Peter Pellegrini. Preto verím, že sa tento aspekt podpory podnikateľov bude naďalej zlepšovať,“ uzavrel.

Rada slovenských exportérovje podnikateľské združenie, ktoré kolektívnym hlasom presadzuje záujmy slovenského súkromného sektora v oblasti exportu. Združuje členov a partnerov z rôznych sektorov, ktorí exportujú produkty a služby do celého sveta.