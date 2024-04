Ministerstvo podporí zamestnávanie žien aj Rómov vo Volve. Nechceme, aby žili zo sociálnych dávok, hovorí Ondruš

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR chce podporiť zamestnávanie žien a Rómov v novej fabrike Volvo pri Košiciach.

Informoval o tom štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš potom, čo sa s poradkyňou ministra práce Danicou Lehockou a vládnym splnomocnencom pre Rómov Alexandrom Daškom stretli s vedením slovenskej pobočky automobilky Volvo.

Dohodli sa na opatreniach

Spoločne sa dohodli na opatreniach, ktorými podporia zamestnávanie žien, Rómov a Rómiek v novej fabrike a u subdodávateľov.

„Nechceme, aby Rómovia na východe Slovenska žili zo sociálnych dávok. Chceme, aby riadne chodili do práce a vo Volve budú môcť nájsť uplatnenie aj ľudia s nižšou kvalifikáciou,“ napísal na svojom profile na sociálnej sieti štátny tajomník. Podľa jeho slov len v samotnom priemyselnom parku vo Valalikoch vznikne 7 500 pracovných miest.

Ministerstvo plánuje podľa Ondruša finančne podporiť sociálnu integračnú prácu v tamojších osadách, aby miestnych ľudí vytiahli zo zaostalého prostredia a doplnili im aj nižší stupeň vzdelania prostredníctvom cielených rekvalifikačných kurzov.

Kurzy budú dostupné pre všetkých

Rezort zároveň chce podporiť sociálne podniky najmä v košickom regióne, aby zamestnali Rómov a Rómky, ktorí tak získajú pracovné návyky a potrené pracovné zručnosti.

„Sociálne podniky budú priamo spolupracovať s Volvom, respektíve s jeho budúcimi subdodávateľmi, aby svojich znevýhodnených zamestnancov pripravili na plynulý prechod do automobilky,“ prezradil Ondruš.

Zároveň dodal, že rekvalifikačné kurzy pre prácu v tomto sektore budú dostupné všetkým záujemcov, v prvom rade pre nezamestnaných registrovaných na úradoch práce, ale aj pre ľudí, ktorí sa jednoducho rozhodnú zmeniť doterajšie zamestnanie.

Žiadajú väčšiu motiváciu žien

Vedenie Volva na stretnutí so štátnym tajomníkom tiež vyjadrilo prosbu o väčšiu motiváciu žien pre zamestnanie v automobilovej firme.

„Uvedomil som si, že aj pre mňa je práca v automobilke typicky mužskou záležitosťou. Ale už dávno to nie je pravda. Napríklad preto, že veľa fyzicky ťažkej práce namiesto ľudí vykonávajú stroje,“ poukázal na zmenu Branislav Ondruš.

V súčasnosti v automobilkách už prenášajú, zdvíhajú či zvárajú moderné roboty, ktoré riadia počítače. Za nimi môžu podľa tajomníka rezortu práce sedieť už aj ženy.

Spustia kampaň

Rezort práce spolu s Volvom z tohto dôvodu spustí informačno-propagačnú kampaň, ktorou ukážu, že v pripravovanej modernej automobilke je veľa pracovných príležitostí vhodných aj pre ženy.

„Automobilový priemysel ponúka šance na dobré zamestnanie aj ženám a my urobíme všetko pre to, aby to vedeli, rozumeli tomu a mohli sa slobodne rozhodnúť aj pre túto prácu,“ uzavrel štátny tajomník Branislav Ondruš.