KDH žiada čo najskôr začať s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie v prípade baterkárne v Šuranoch

Pre schválené zmeny územného plánu v prospech vybudovania čínskej baterkárne v Šuranoch a odmietnutie vyhlásenia referenda o tejto investícii Mestským zastupiteľstvom v Šuranoch bude KDH žiadať zvolanie mimoriadneho Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Predloží na ňom návrh na bezodkladné začatie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Exkurzia v Číne

K rozhodnutiu Mestského zastupiteľstva v Šuranoch podľa KDH došlo napriek závažným obavám o dopadoch výroby batérií na danom území na životné prostredie, ako aj na zdravie obyvateľov.

„Občania mesta opakovane upozornili príslušné orgány najmä na výrazné podhodnocovanie odhadov prítomnosti nebezpečných látok. V dôsledku týchto skreslených odhadov dodnes nedošlo k riadnemu preskúmaniu dopadov na zdravie a životné prostredie. Príslušné orgány pred touto skutočnosťou strkajú hlavu do piesku a namiesto toho, aby pracovali na rozptýlení pochybností o negatívnych dopadoch baterkárne, hľadajú cestičky, ako obísť procesy environmentálneho posudzovania EIA a SEA,“ uviedlo KDH vo svojom stanovisku.

Upozorňuje v ňom na to, že výsledkom schválenej zmeny územného plánu bude aj preklasifikovanie úrodnej ornej pôdy vysokej bonity, ktorá je osobitne chránená nielen zákonmi, ale priamo Ústavou SR, na industriálne územie.

V celom procese vidia kresťanskí demokrati neštandardné konanie poslancov mestského zastupiteľstva. KDH v tejto súvislosti pripomína, že na jeseň 2024 investor zorganizoval a hradil náklady exkurzie primátora a štyroch poslancov Mestského zastupiteľstva Šurian do Číny v snahe ovplyvniť ich vnímanie investície a rozhodovacie procesy mesta.

Garantujú zákonnosť procesu

Mestské zastupiteľstvo v Šuranoch schválilo na svojom stredajšom zasadnutí zmeny územného plánu, ktoré umožnia využiť mestské parcely ako priemyselný park. Je to základný predpoklad na to, aby tu čínsky investor mohol vybudovať závod na výrobu bateriek do elektromobilov. Investíciu ohlásil pred časom premiér Robert Fico (Smer-SD).

Neznamená to však automaticky, že baterkáreň tu bude stáť, upokojoval rozvášnených obyvateľov na zastupiteľstve konateľ dcérskej spoločnosti ministerstva hospodárstva MH Invest Adrián Jenčo. Ako zdôraznil, zmena územného plánu rozhodne, či tu vznikne alebo nevznikne priemyselný park, a nie priamo baterkáreň.

„Spoločnosť, ktorá má záujem postaviť baterkáreň, podá v prvom kvartáli roka žiadosť o veľkú EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Tento proces je veľmi zdĺhavý a náročný. Investor musí dodať všetky podklady a vypúšťané emisie musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie,“ povedal Jenčo.

Ako ďalej dodal, ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), ako aj rezort životného prostredia, garantujú zákonnosť celého procesu. „Pokiaľ tam budú nejaké parametre, ktoré nespĺňajú naše normy, tak baterkáreň v tom priemyselnom parku nebude,“ prízvukoval.

Z dvanástich prítomných poslancov hlasovali za zmeny a doplnky územného plánu ôsmi, traja boli proti a jeden sa zdržal.