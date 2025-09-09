Európsky parlament schválil nové pravidlá o recyklácii a dizajne automobilov

Automobilový priemysel v Európskej únii čakajú zásadné zmeny. Europoslanci v utorok schválili nové nariadenie, ktoré má znížiť ekologickú záťaž spojenú s výrobou aj likvidáciou vozidiel a zároveň podporiť recyklačný priemysel. Za návrh hlasovalo 431 poslancov, proti bolo 145 a 76 sa zdržalo.

Recyklácia a plast

Pravidlá sa budú vzťahovať na celý životný cyklus vozidiel – od návrhu až po spracovanie po skončení životnosti. Vynímať sa z nich budú len špeciálne autá, napríklad určené pre armádu, civilnú ochranu, hasičov či zdravotnícke záchranné služby, a tiež vozidlá s historickým alebo kultúrnym významom.

Jednou z kľúčových noviniek je povinnosť výrobcov navrhovať vozidlá tak, aby ich bolo možné jednoduchšie rozobrať. To má uľahčiť recykláciu a opätovné využitie komponentov v autorizovaných zariadeniach. Europoslanci zároveň schválili záväzné ciele pre používanie recyklovaného plastu. Do šiestich rokov má tvoriť aspoň 20 percent plastových častí nových áut a do desiatich rokov by mal podiel vzrásť na 25 percent, ak bude na trhu dostatok recyklovaného materiálu. Komisia má navyše pripraviť aj ciele pre oceľ, hliník a ich zliatiny.

Významnou zmenou je aj rozšírená zodpovednosť výrobcov. Do troch rokov od vstupu pravidiel do platnosti budú musieť znášať náklady na zber a spracovanie áut, ktoré doslúžia. Parlament sa zameral aj na vývoz starých vozidiel – má sa jasne odlišovať medzi ešte použiteľnými autami a tými, ktoré už patria do kategórie vozidiel po životnosti. Pre tie má platiť zákaz vývozu mimo Únie.

Ekologické ciele

Spoluspravodajcovia návrhu, Jens Gieseke a Paulius Saudargas, zdôraznili, že legislatíva má podporiť ekologické ciele bez toho, aby automobilky čelili nezvládnuteľnej byrokratickej záťaži.

Parlament podporuje obehové hospodárstvo v automobilovom sektore. Presadzujeme bezpečnosť zdrojov, chránime životné prostredie a zabezpečujeme udržateľnosť. Aby sme predišli nadmernému zaťaženiu odvetvia, stanovili sme realistické ciele a zabezpečili sme menej byrokracie a spravodlivú hospodársku súťaž,“ uviedli v spoločnom vyhlásení.

Keďže Rada EÚ už svoju pozíciu prijala ešte v lete, očakáva sa, že medziinštitucionálne rokovania sa spustia bez zdržania.

Podľa údajov Európskej komisie bolo v roku 2023 v členských krajinách vyrobených 14,8 milióna motorových vozidiel a zaregistrovaných 12,4 milióna nových áut. Na cestách Únie jazdí spolu 285,6 milióna vozidiel, pričom približne 6,5 milióna z nich každý rok ukončí svoju životnosť.

