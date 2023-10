Automobilky žiadajú radikálnu a rýchlu zmenu energetickej infraštruktúry

Radikálna a rýchla zmena energetickej infraštruktúry. Takúto požiadavku smeruje na Európsku komisiu Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) spoločne z ďalšími organizáciami. Európska ekonomika podľa nich smeruje k elektrifikácii naprieč všetkými oblasťami, od energetiky cez priemysel, dopravu, až po vykurovanie a chladenie.

„Trhy pre elektrické vozidlá, tepelné čerpadlá a obnoviteľné zdroje, ktoré ich budú poháňať, rastú bezprecedentným tempom. Čisté technológie sa stávajú základom európskeho hospodárstva. Prenosové a distribučné siete sú spojivom týchto nových energetických systémov a chrbticou globálnej hospodárskej a technologickej konkurencieschopnosti Európskej únie,“ tvrdia zástupcovia dotknutých sektorov.

Chrbtica jednotného trhu

Bez vhodnej sieťovej infraštruktúry, optimalizácie siete alebo harmonizovaných pravidiel prístupu do siete vhodných pre nové energetické prostredie pritom podľa nich neexistuje fungujúci trh ani investičná príťažlivosť.

„To robí z elektrickej siete chrbticu jednotného trhu a pilier priemyselnej politiky Európskej únie – rovnako dôležitý ako diaľnice alebo digitálna infraštruktúra,“ píše sa v liste.

Výzva na zlepšenie

Napriek určitému pokroku preto dotknuté sektory vyzývajú na zlepšenie infraštruktúry európskej elektrickej siete. Zákonodarcovia by podľa nich mali zvážiť viaceré kroky. K nim zaradili financovania rozvoja a modernizácie siete, stimuláciu regulačných orgánov, aby modernizovali sieťové pripojenie a plánovanie sietí, vytvorenie spoločného bloku pravidiel pripojenia do siete a postupov certifikácie siete a investície do siete.