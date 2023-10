O spoluprácu s Volvom majú záujem stovky slovenských firiem, prácu by mohlo získať takmer 16-tisíc ľudí 

O spoluprácu s automobilkou Volvo majú záujem stovky slovenských firiem. Ako pre agentúru SITA uviedla Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), celkovo vyplnilo bezplatnú registráciu na jej stránke viac ako 500 spoločností. Databázy agentúra následne naliala do dodávateľskej platformy Volvo Group, ktorá bola spustená v máji tohto roka.

„O aktuálne prebiehajúcich rokovaniach, či zazmluvňovaní dodávateľov nemá Volvo ani registrované firmy voči SARIO informačnú povinnosť,“ doplnila agentúra.

Práca pre 16-tisíc ľudí

So zástupcami automobilky je však priebežne v kontakte kvôli rôznym postinvestorským službám. Agentúra sa nechcela bližšie vyjadrovať ani k ďalším prípadným investorom, ktorí by mohli byť súčasťou pripravovaného Strategického priemyselného parku Valaliky pri Košiciach.

Podľa posledných zverejnených údajov by v ňom pritom v najbližších rokoch malo nájsť prácu takmer 7,2 tisíca zamestnancov. Spolu so subdodávateľskými spoločnosťami by sa tento počet mohol zvýšiť na takmer 16-tisíc.