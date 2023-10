Európski výrobcovia automobilov investujú do výskumu a vývoja desiatky miliárd eur ročne

Výrobcovia automobilov v Európskej únii investujú do výskumu a vývoja približne 60 miliárd eur ročne.

Je to približne dvakrát viac ako do výskumu a vývoja investujú spoločnosti z oblasti farmácie a biotechnológií, ktoré sú druhé v poradí. Napríklad podniky z oblasti priemyselného inžinierstva do tejto oblasti ročne nalejú okolo 10 miliárd eur a banky asi 6 miliárd eur.

Ako ďalej konštatuje výročná správa Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA), Európska únia je stále zďaleka najväčším svetovým investorom do výskumu a vývoja v oblasti automobilového priemyslu. Na druhom mieste je Japonsko.

Po ňom nasledujú Spojené štáty americké a štvrtá priečka patrí Číne. Kým pritom únia a Japonsko svoje investície udržiavajú na približne rovnakej úrovni, USA ako aj Čína ich medziročne zvýšili o približne polovicu.