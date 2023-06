Automobilky sa pripravujú na nedostatok lítia. Pár z nich si kúpilo podiely v podnikoch, ktoré ho ťažia

Globálne automobilky pociťujú hrozbu možného nedostatku lítia pre batérie elektrických áut a už teraz súperia o zabezpečenie si dodávok. General Motors Co. (GM) a materská spoločnosť čínskej firmy BYD Auto Ltd. išli priamo k zdroju a kúpili si podiely v podnikoch ťažiacich lítium.

Ide o zriedkavý krok

Ide pritom o zriedkavý krok v odvetví, ktoré sa spolieha na externých obchodníkov so surovinami. Iné automobilky investujú do rafinovania lítia alebo do podnikov recyklujúcich tento kov z použitých batérií.

„Už teraz cítime riziko nedostatku,“ povedal finančný riaditeľ automobilky GM Paul A. Jacobson v polovici júna na konferencii Deutsche Bank. Napríklad výrobca áut Ford Motor Co. preto podpísal zmluvy na 11 rokov s dodávateľmi lítia z dvoch kontinentov. Firma Volkswagen AG a Honda Motor Co. sa snažia zredukovať svoju potrebu ťaženého lítia a vytvorili podniky v oblasti recyklácie.

Produkcia lítia sa strojnásobí

Globálna produkcia lítia smeruje k tomu, že sa v tomto desaťročí strojnásobí. Avšak predaj elektrických vozidiel SUV, športových áut a sedanov vlani stúpol o 55 percent a hrozí, že rast ich produkcie bude rýchlejší ako rast výroby lítia. Pre každú batériu je potrebných zhruba osem kilogramov lítia, plus kobalt, nikel a ďalšie suroviny.

„Nastanú nedostatky v dodávkach elektrických batérií,“ predpokladá preto analytik spoločnosti BMI Joshua Cobb.