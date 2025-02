Americké automobilky v neistote. Trumpove clá môžu zasiahnuť priemysel, varujú experti

Od návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu sú americké automobilky v strehu. Trumpov útok na medzinárodný obchod totiž vytvára podľa odborníkov na automobilový priemysel tlaky na zvýšenie nákladov.

Ako pripomenula francúzska tlačová agentúra AFP, dodatočné 10-percentné clo na dovoz z Číny, hlavného dodávateľa automobilových dielov, už americký prezident zaviedol a 25-percentné clo na dovoz ocele a hliníka, ktoré nadobudne účinnosť 12. marca, pravdepodobne pridá ďalšiu ranu k nákladom na dodávku a výrobu. „Je to ako, trochu tu, trochu tam,“ povedal generálny riaditeľ Fordu Jim Farley.

Diera v americkom automobilovom priemysle

Vo štvrtok, keď Trump podpísal plány na zavedenie „recipročných ciel“ s obchodnými partnermi, zdôraznil nerovnováhu medzi daňami USA a Európskej únie na dovoz áut ako ukážkový príklad toho, na čo sa zameriava. A nasledujúci deň prezident povedal, že plánuje predstaviť clá na zahraničné autá začiatkom apríla. Hoci nešpecifikoval, aké vysoké budú poplatky alebo ktoré krajiny budú pôvodne vyčlenené.

Ak budú nateraz pozastavené clá pre Mexiko a Kanadu nakoniec zavedené, Farley povedal, že by to „urobilo dieru“ do amerického automobilového priemyslu, ktorý je integrovaný so svojimi susedmi od Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA) z roku 1990. „Väčšina ľudí si uvedomuje hrozbu, ale neveria, že zhodí bombu,“ povedal ekonóm Cox Automotive Charlie Chesbrough.

Clá ako potenciálny zdroj príjmov

Okrem detroitských gigantov majú zahraniční výrobcovia automobilov rozsiahle investície aj v Mexiku a Kanade. „Honda má továrne v Spojených štátoch, Kanade a Mexiku a žiadne z áut, ktoré predávala na americkom trhu v roku 2024, nebolo dovezené z Japonska,“ uviedla agentúra AFP.

Predstavitelia Trumpovej administratívy charakterizovali clá ako potenciálny zdroj príjmov, ako aj stimul pre globálne spoločnosti, aby zvýšili výrobné kapacity v Spojených štátoch. Trump umiestnil clá do centra svojho prístupu „Amerika na prvom mieste“ a opísal odvody ako spôsob, ako napraviť „nespravodlivé“ zaobchádzanie zo strany obchodných spojencov.

„Informačný list Bieleho domu zverejnený vo štvrtok poukázal na to, že Európska únia uvalila 10-percentné clo na dovážané autá, zatiaľ čo daň Spojených štátov je 2,5 percenta,“ upozornila AFP.

V rámci EÚ sú nemeckí výrobcovia automobilov najväčším dovozcami automobilov z USA do Európy. Do tejto skupiny patria luxusné značky ako BMW, Mercedes-Benz a Audi, ktoré buď majú, alebo sú súčasťou spoločností, ktoré prevádzkujú aj výrobné závody v Spojených štátoch.

Čo to znamená pre Európu?

„Upokojenie Trumpovej administratívy v súvislosti s tarifami EÚ na automobily by mohlo byť pre Brusel relatívne bezbolestné,“ povedal Jeff Schuster, viceprezident globálneho výskumu v spoločnosti GlobalData. „Americké vozidlá, najmä vozidlá, ktoré sú tu populárne, by neboli v Európe populárne,“ dodal Schuster, ktorý očakáva, že odstránenie cla EÚ by malo malý vplyv.

„Automobiloví analytici sa domnievajú, že zahraniční výrobcovia automobilov môžu v najbližších mesiacoch odhaliť plány na rozšírenie alebo výstavbu nových tovární v Spojených štátoch. Čelia však dileme, aké vozidlá vyrobiť, kvôli meniacemu sa vetru americkej politiky,“ konštatuje agentúra AFP.

Trumpova administratíva zároveň pokračuje v otrasoch v medzinárodnom obchode a signalizuje zvrat v úsilí o zvýšenie kapacity elektrických vozidiel, čím sa Spojené štáty odchyľujú od Európy, Číny a ďalších veľkých trhov.

Dlhá dodacia lehota v automobilovom priemysle znamená, že autá vyplývajúce zo súčasných investičných rozhodnutí sa nemusia dostať na trh o štyri alebo päť rokov. „Pre globálne spoločnosti nie je efektívne mať na každom trhu rôzne stratégie,“ povedal Schuster.