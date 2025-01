Slovenský priemysel v novembri stagnoval a zahraničný obchod skončil v prebytku, hrozbou však bude protekcionizmus

Slovenský priemysel v novembri podľa dát Štatistického úradu SR medziročne stagnoval, kým zahraničný obchod skončil v pozitívnych číslach, no výhľad do budúcna zahmlievajú rastúce hrozby protekcionizmu. „Priemyselná produkcia v novembri medziročne stagnovala a oproti predchádzajúcemu mesiacu je to pokles o 1,2 %,“ uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

Zahraničný obchod však potvrdzuje lepšie trendové výsledky. Exporty rástli medziročne o 2,6 % a dosiahli 9,4 miliardy eur, zatiaľ čo importy rástli o 2,8 % a dosiahli približne 9,1 miliardy eur.

Aktuálne trendy sú pozitívne

Nominálny prebytok sa tak v jedenástich mesiacoch roka blíži k štyrom miliardám eur. Horňák upozorňuje na aktuálne pozitívne trendy, najmä v automobilovom sektore, farmaceutikách a potravinárstve, pričom hlavnou výzvou zostáva stabilita výkonu hlavných zahraničných partnerov, najmä krajín EÚ.

„Ekonomickou hrozbou do najbližšieho roka je nástup ekonomického protekcionizmu a rastúce bariéry v zahraničnom obchode,“ dodáva Horňák.

Nálada v priemysle sa zlepšila

Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák dodáva, že nálada v slovenskom priemysle sa v závere roka zlepšila, no varuje pred oslabeným externým dopytom a dopadmi energetickej krízy. „Aj v tomto roku bude jeho rast tlmený dopadmi energetickej krízy a transformáciou európskeho automobilového priemyslu,“ uvádza Koršňák.

Nová administratíva Donalda Trumpa, ktorá plánuje zavedenie nových dovozných ciel, predstavuje podľa neho ďalšiu výzvu pre slovenský export. Koršňák však očakáva, že uvoľnenejšia menová politika ECB by mohla poskytovať pozitívny impulz smerom k oživeniu dopytu po investičných tovaroch v Európe.