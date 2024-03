Agentúra SARIO pomôže firmám s ich prezentáciou v zahraničí, podporí ich finančne i odborne

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) rozbieha projekt na podporu internacionalizácie malých a stredných podnikov. Využiť ho môžu firmy, ktoré chcú prezentovať svoje produkty na veľtrhoch a výstavách v zahraničí alebo spoločnosti, ktoré hľadajú nových zahraničných obchodných partnerov. SARIO ich môže pomocou národného projektu podporiť finančne i odborne.

„Cieľom je pokračovať vo vytváraní atraktívnych obchodných príležitostí so zahraničnými partnermi a podporiť medzinárodný obchod, stimulovať konkurencieschopnosť slovenských malých a stredných podnikov, ako aj potenciálnu diverzifikáciu výroby v napojení sa na dodávateľské reťazce,“ informuje ďalej agentúra. Cieľovou skupinou sú firmy so sídlom na Slovensku a maximálne 250 zamestnancami, ročným obratom do 50 miliónov eur alebo celkovou ročnou bilančnou sumou nepresahujúcou 43 miliónov eur.