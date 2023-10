Vo Fiľakove slávnostne otvorili novú priemyselnú halu, zabezpečí pracovné miesto približne štyridsiatim ľuďom (video)

Novú priemyselnú halu v piatok odovzdali v najstaršej časti priemyselnej zóny vo Fiľakove na mieste zbúranej smaltovne.

Metrostav ako realizátor stavby

Hala určená pre ľahký priemysel tu vyrástla od začiatku februára, pričom mestu sa napriek enormnému nárastu cien a inflácii podarilo na realizáciu získať viac ako 3,6 milióna eur. Financovanie z prevažnej časti pokryla samospráva v rámci spolupráce z cezhraničného projektu Interreg, časťou z úveru mesta a sumou 400-tisíc eur prispel aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). Realizátorom stavby bola spoločnosť Metrostav.

„Čaká nás ešte šesť mesiacov povoľovacích konaní, štyri typy kolaudácií od trafostanice, cez čističku, cez cesty až po samotnú halu. Takže niekedy o pol roka, ak niečo extra nenastane, by sme mohli mať túto stavbu skolaudovanú. A budeme spolupracovať tak so župou, ako aj s agentúrou SARIO na tom, aby sme hľadali toho vysnívaného investora,“ uviedol na otvorení primátor Fiľakova Attila Agócs s tým, že najneskôr v lete budúceho roka by tu tento investor mohol vytvoriť zhruba 30 až 40 pracovných miest.

„Tento priemyselný park a táto investícia je ďalším dôležitým krokom, ktorý nám spoločne pomôže vytvoriť perspektívu a budúcnosť pre obyvateľov tohto regiónu,“ uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter a doplnil, že podľa neho neprejde veľa času a predstavia spoločne investora, ktorý príde do tejto haly.

Zahájenie projektu v roku 2017

Ako spomenul primátor, s týmto projektom začínali pred šiestimi rokmi na jeseň 2017. Stavalo sa pritom len posledných osem mesiacov, pričom päť rokov žili v neistote, či tento projekt neukončia. Agócs poďakoval spoločnému sekretariátu v Budapešti, že v posledných týždňoch vedeli odklepnúť ešte dodatočné financie za viac ako 1,4 mil. eur na túto stavbu.

„Toto naozaj nášmu mesto veľmi pomôže do ďalšieho rozvoja, alebo vyslobodí nejaké financie, ktoré sme mali ako úverové zdroje, z tejto konkrétnej investície,“ dodal primátor, ktorý rovnako poďakoval všetkým partnerom aj zhotoviteľovi.