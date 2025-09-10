Kaufland podporuje farmárov v rozvojových krajinách predajom Fairtrade výrobkov

Predaj fairtradových výrobkov v slovenských predajniach Kaufland v roku 2024 výrazne vzrástol, čo prinieslo farmárom v rozvojových krajinách tisíce eur v podobe spravodlivého príplatku.
Zákazníci si v Kauflande kúpili viac než 740-tisíc fairtradových ruží, čo predstavuje nárast o 15 percent oproti predminulému roku. Predaj kakaových bôbov sa zdvojnásobil a predaj kávy s certifikáciou Fairtrade prekročil päť ton, čo je medziročný nárast o viac ako 50 percent.
Okrem toho sa v sortimente objavujú aj fairtradové produkty ako kokos či trstinový cukor. Pestovatelia z Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie tak získali o takmer 25 tisíc eur viac než v predminulom roku.
Fairtrade príplatok pre farmárov
„Fairtrade pre nás nie je len označením na obale. Je to záväzok, že pestovatelia dostanú za svoju prácu spravodlivú odmenu a že pestovanie bude prebiehať šetrnejšie k prírode. Aj preto ponuku udržateľného sortimentu v našich predajniach pravidelne rozširujeme,“ uviedla Iveta Hollá, projektová manažérka pre zodpovedný sortiment Kaufland Slovenská republika.
Fairtrade príplatok pomáha farmárom budovať školy, zdravotnícke zariadenia, studne, opravovať cesty a investovať do ekologickejších technológií.
„Každý nákup výrobku s označením Fairtrade je tak prejavom spolupatričnosti aj solidarity a my sme hrdí, že v Kauflande im túto možnosť vieme ponúknuť,“ dodala Hollá. Kaufland je lídrom v predaji fairtradových banánov na Slovensku a systematicky využíva certifikované kakao, kávu a čaje aj vo vlastných značkách.
Krajina s vysokou spotrebou čokolády
Fairtrade produkty pozná podľa prieskumov až dve tretiny Slovákov, čo podľa Kristíny Hájnikovej, koordinátorky obchodu Fairtrade Česko a Slovensko, znamená, že rozhodnutie o kúpe čokolády má veľký dopad na celý dodávateľský reťazec.
Slovensko patrí medzi krajiny s vysokou spotrebou čokolády, pričom priemerná spotreba na obyvateľa bola vlani 6,8 kilogramu. Kaufland ponúkol zákazníkom v roku 2023 viac než 150 produktov s označením Fairtrade a patrí medzi troch najväčších platcov fairtradového príplatku na Slovensku.