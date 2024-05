Za päťkilové balenie proteínu by sme si po novom priplatili 26 eur. SaS chce od daní oslobodiť nápoje pre športovcov (video)

Liberáli inciujú hromadnú pripomienku proti dani zo sladených nápojov, ktorá sa má týkať aj práškových nápojov. Podľa lídra strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislava Gröhlinga chce vláda SR zdaniť okrem nápojov s cukrom aj práškové nápoje, ktoré neobsahujú cukor, ale sladidlo.

„Športovcom tak stúpne cena proteínových práškov o 4,30 eur na jeden kilogram. Ak si teda kúpia päťkilové balenie, priplatia si 26 eur aj s DPH,“ vysvetlil Gröhling. Líder SaS doplnil, že ak sa pod hromadnú pripomienku podpíše viac ako 500 ľudí, ministerstvo financií bude povinné sa ňou zaoberať.

Podľa poslanca NR SR Mariána Viskupiča (SaS) chcú socialisti a populisti vždy ľuďom aj firmám zobrať čo najviac.

„Dokazujú to aj samotným návrhom dane zo sladených nápojov, v prípade ktorého rezort financií sám priznáva, že zdravotné benefity neočakáva. Očakáva len zvýšený príjem do štátnej kasy. Takže ušľachtilý cieľ nie je žiadny, zostal len cieľ opäť načrieť ľuďom do peňaženiek,“ povedal Viskupič.

„Je možné, že štát napokon viac stratí ako získa, pretože sa kúpa tohto produktu oplatí viac v zahraničí. Každopádne toto drakonické a nezmyselné zdanenie športových nápojov nemá nič s negatívnymi externalitami. Je to opäť len o nenažranom štáte, ktorý nechce šetriť na sebe, a tak potrebuje ľuďom zobrať ďalšie peniaze,“ dodal Viskupič.