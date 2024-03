Slováci sú poctiví v konzumácii zeleniny aj ovocia, pre každého druhého je však neresťou sladké

Sladeným nápojom holdujú viac muži ako ženy. Niekoľkokrát do týždňa si sladené nápoje dopraje 31 percent Slovákov a 11 percent z nich dokonca každý deň. Štvrtina z nás si sladené nápoje dá niekoľkokrát za mesiac.

Vyplýva to z prieskumu nadnárodnej lekárskej skupiny Pilulka.sk a výskumnej agentúry Behavio realizovaný na reprezentatívnej vzorke tisíc respondentov.

Slováci obľubujú domácu stravu

Prieskum ďalej prezradil, že sladké potraviny konzumuje viackrát za týždeň až 50 percent ľudí, zároveň každý štvrtý Slovák si niekoľkokrát za mesiac dopraje fastfood.

„Až 14 percemt mužov denne pije sladené nápoje, žien je o polovicu menej. Zaujímavé je, že sladené nápoje vôbec nepije až 15 percent Slovákov. Prieskum ukázal aj to, že Slováci stále obľubujú domácu stravu, každý deň si ju dopraje až 61 percent našincov a niekoľkokrát do týždňa ďalších 33 percent, čo je výborná správa,“ uviedla brand manažérka Pilulka.sk Andrea Babicová.

V častej konzumácii sladkých jedál či nápojov nie sú Slováci výnimkou, v obľube ich majú aj v iných krajinách.

Ide o koncentrovaný cukor

Výživový poradca z Planeat.sk a spoluzakladateľ Slovenskej asociácie pre výživu a prevenciu Michal Páleník tvrdí, že z evolučného hľadiska sú sladené nápoje pre ľudský mozog neodolateľné, no pre telo nie sú prirodzené.

„Ide o koncentrovaný cukor v tekutom stave. Po vypití takéhoto nápoja je vzostup hladiny cukru v tele veľmi rýchly,“ povedal. Páleník zdôrazňuje, že príjemný pocit sladeného nápoja rýchlo vyprchá, a tak si telo žiada ďalší. Doplnil, že človek si môže na sladkom vytvoriť závislosť.

„Mozog v prípade závislosti reaguje na príjem cukru vyplavením tých istých látok a aktiváciou rovnakých centier odmeny ako na príjem drogy,“uviedol.

Čo by malo byť súčasťou stravy?

Základnými faktormi pre zdravé telo sú podľa výživových poradcov pravidelnosť a pestrosť jedla. Je nutné, aby človek denne prijal dostatok tekutín, a to predovšetkým čistej vody, obmedzil údeniny, sladké a slané pochutiny a priveľa soli.

Súčasťou stravy by mali byť strukoviny, uprednostniť by mal rastlinné oleje, preferovať chudšie mäso, denne prijať dostatočné množstvo zeleniny a ovocia a prinajmenšom dvakrát do týždňa konzumovať ryby. Prieskum ukázal, že v konzumácii zeleniny a ovocia sú Slováci poctiví.

Nezaostávame v konzumácii mäsa

Každý tretí Slovák, čo predstavuje 36 percent, jedáva ovocie každý deň a 43 percent respondentov tak urobí niekoľkokrát za týždeň. Zeleninu dennodenne konzumuje 41 percent opýtaných a niekoľkokrát do týždňa ju má na tanieri 45 percent ľudí. Len jedno percento opýtaných nekonzumuje zeleninu vôbec.

Za zeleninou a ovocím nezaostávame ani v konzumácii mäsa. Každý piaty Slovák si ho dopraje každý deň a niekoľkokrát do týždňa až 58 percent opýtaných. Úplne sa mu vyhýbajú len tri percentá Slovákov.

Niekoľkokrát do mesiaca majú Slováci na tanieri aj ryby, v prieskume sa tak vyjadrilo 46 percent ľudí. Niekoľkokrát za rok si ju dopraje 23 percent respondentov a viackrát do týždňa asi každý desiaty našinec.

Prevencia pred civilizačnými ochoreniami

Výživová poradkyňa z projektu Nedietuj.sk Jana Rybárová pripomína, že zdravá strava je najlepšou prevenciou pred rôznymi civilizačnými ochoreniami.

„Nie všetky ochorenia s ňou súvisia a nie pri všetkých ochoreniach je strava súčasťou liečby, avšak civilizačné ochorenia často súvisia aj s naším stravovaním a celkovo životným štýlom,“ tvrdí Rybárová. Radí, že zbytočnému prejedaniu sa dá vyhnúť práve pravidelnou stravou.

„Ak počas dňa nejeme, tak sa večer môžeme uchýliť k prejedaniu a skôr siahneme po jedle z fastfoodov, alebo po vysoko spracovaných potravinách, ako sú napríklad sladkosti, slané pochutiny a podobne,“ vysvetlila.