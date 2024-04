Regulácia cien potravín zo strany vlády je v rozpore s právom a môže mať nežiaduce následky na sociálny štandard, varujú obchodníci

Snaha Vlády SR o reguláciu vysokých cien potravín v obchodných reťazcoch cez zákon o neprimeraných obchodných podmienkach, bude mať podľa Martina Krajčoviča, predsedu Slovenskej Aliancie moderného obchodu (SAMO) celkom opačný efekt a zhoršil by sociálny štandard ľudí.

Aliancia tak reagovala na vyhlásenie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča, ktorý 10. apríla po stretnutí s premiérom Robertom Ficom predstavil snahu regulovať vysoké ceny potravín cez obchodné reťazce a spomenul aj potencionálny odvod pre reťazce.

V rozpore s tvrdením Fica

„Nemáme žiadne informácie o tomto zámere. Takéto potenciálne zdanenie považujeme za rozpor s tvrdením premiéra Roberta Fica, že sa nebudú prijímať opatrenia, ktoré by zhoršili sociálny štandard ľudí na Slovensku. Osobitné zdanenie je ako forma DPH a podľa skúsenosti z minulosti alebo z Maďarska má negatívny dopad na ceny potravín, mzdy zamestnancov, investície a domácu produkciu. Navyše je to aj v rozpore s dvoma analýzami ministerstva financií, ktoré prijala vláda, ktoré preukázali, že obchodníci ako jediní tlmili rast cien potravín, znížili nielen maržu, ale aj reálny zisk,“ uviedol Krajčovič. Podobne reagoval aj Zväz obchodu SR, ktorý dodal, že je principiálne proti regulačným zásahom štátu.

„V súčasnej situácii na trhu nevidíme akýkoľvek dôvod na zavádzane štátnych regulácií, primárne z dôvodu, že na maloobchodnom trhu s potravinami pôsobí na Slovensku silné konkurenčné prostredie, ktoré prirodzene aktivuje mechanizmy v prospech priaznivého vývoja spotrebiteľských cien,“ vysvetlil Zväz obchodu SR.

Jeden z najprísnejších zákonov

Krajčovič informoval, že viaceré regulačné opatrenia sú v rozpore s európskym aj slovenským právom. Preto museli byť vyňaté niektoré ustanovenia zo zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami minulou vládou. Zväz obchodu SR v tejto súvislosti doplnil, že zákon o neprimeraných podmienkach bol naposledy novelizovaný v roku 2021, na základe viacerých výhrad Európskej komisie o zlučiteľnosti zákona s právom EÚ.

„V súčasnosti platný zákon je vo vzťahu k obchodníkom jeden z najprísnejších v rámci celej EÚ,“ spresnil Zväz obchodu SR.

„Nevieme zámer ministerstva pôdohospodárstva, predpokladáme, že to bude obsahom práce pracovnej skupiny. Chceme len podotknúť, že za dva roky nebol žiaden podnet na porušenie tohto zákona zo strany dodávateľov a to napriek tomu, že je v platnosti generálna klauzula, na základe ktorej sa môže prešetriť aj to, čo nie je taxatívne uvedené v zákone,“ uviedol na záver Krajčovič.

K zmene zákona o neprimeraných podmienkach vytvorilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pracovnú skupinu, ktorej členom je Zväz obchodu SR, zastupujúci slovenský maloobchod aj SAMO a boli o tom informovaní. Pracovná skupina zatiaľ nezasadala.