Bude dostatok slovenských vajec pred Veľkou nocou? Hydinári predpokladajú nárast cien aj o 15 percent

Pred Veľkou nocou by malo byť na trhu dostatočné množstvo slovenských vajec. Ako ďalej na tlačovej besede uviedol riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár, slovenskí spotrebitelia sa nemusia obávať nejakého výpadku slovenských vajec na trhu. Hydinári však predpokladajú pred Veľkou nocou pre zvýšený dopyt nárast cien vajec o 15 %.

Na dodávku vajec pred Veľkou nocou bude pripravený aj najväčší slovenský producent slepačích vajec Novogal v Dvoroch nad Žitavou, ktorého v jeseni minulého roka postihla tragédia v podobe vtáčej chrípky.

Škoda päť miliónov eur

„Zlikvidovali sme 385 tisíc kusov nosníc, z toho priamo na chorobu uhynulo 75 tisíc. Chceme obnoviť výrobu, ale to trvá nejaký čas. Obnova chovu netrvá jeden, dva dni. Päť až šesť mesiacov trvá obnova chovu. Prvý aprílový týždeň budeme na 100 % naplnený nosnicami. Situácia sa stabilizovala. Čo sa týka dodávok vajec, tak nám fungujú aj ďalšie farmy, najmä tá v Leviciach,“ uviedol Ladislav Birčák, podpredseda Únie hydinárov Slovenska. Škody jednej z najväčších fariem sa pohybovali na úrovni zhruba 5 miliónov eur.

Hydinári stále požadujú zaradenie vajec medzi potraviny so zníženou daňou z pridanej hodnoty (DPH). Aktuálna sadzba na úrovni 19 % je totiž podľa nich stále najvyššia v porovnaní s okolitými štátmi.

„Problém je to z pohľadu cien vajec v okolitých krajinách. Spotrebitelia, ktorí bývajú pri hraniciach, tak chodia vajcia vo veľkej miere nakupovať do zahraničia. Keď si zoberieme desaťkusové balenie vajec, ktoré bez DPH by na Slovensku stálo 2,5 eur, na pulte to bude stáť 2,98 eura. V Poľsku to kúpi spotrebiteľ za 2,5 eur, keďže tam je nulová DPH na vajcia. V Maďarsku kúpime o 35 centov lacnejšie ako na Slovensku, v Nemecku o 30 centov a v Rakúsku o 24 centov lacnejšie,“ dodal Molnár s tým, že budú naďalej opatrne požadovať o zaradenie vajec medzi potraviny so zníženou sadzbou DPH vo výške 5 %.

Predaj vajec z klietkových chovov

Zahraničné obchodné reťazce deklarovali, že po roku 2025 nebudú predávať vajcia z klietkových chovov. Slovenským hydinárom sa podľa Molnára podarilo doteraz zrekonštruovať 30 % chovov. Viacero slovenských hydinárov v súčasnosti ešte čaká na dodávku potrebnej technológie.

„Stále potrebujeme zrekonštruovať ešte nejakých 20 % klietkových chovov v tomto roku, ak sa naplní to avízo obchodných reťazcov, že po roku 2025 nebudú predávať klietkové vajcia. Potrebujeme ešte investície vo výške 25 miliónov eur,“ konštatoval Molnár.

Ak slovenskí hydinári nestihnú rekonštrukcie svojich chovov, môže sa podľa Molnára stať, že naše vajcia budú nahradené vajcami z dovozu.

„Produkcia na Slovensku klesne a potom bude veľký problém vracať sa naspäť na trh,“ uzavrel Molnár. Mesačne sa na Slovensko štandardne dováža zhruba 715 ton vajec. Najviac z tretích krajín, a to z Ukrajiny, ktorá nemusí dodržiavať európske normy. Vajcia dovážame aj z Poľska či Lotyšska.