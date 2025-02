Mali zlacnieť, ale opak je pravdou. Vajcia sa stávajú luxusným tovarom

Vajcia sa takpovediac radia ku základným potravinám a ešte vlani ku koncu roka bola nádej, že ich cena klesne. A to tým, že by mali nižšiu DPH. Avizoval to síce tiež premiér Robert Fico, ale nestalo sa tak. Ide tak o jednu zmála základných potravín, ktorá nemá nižšiu maržu.

„Zníženie DPH na vajíčka na 5 % by predstavovalo dopad na štátny rozpočet v objeme približne 40 miliónov eur,“ uviedlo ministerstvo financií vo svojom stanovisku pre TV Joj na svojej stránke Noviny.sk.

V zahraničí majú nižšiu DPH

V okolitých štátoch však patria pod zníženú sadzbu DPH a práve pre vajíčka často chodia Slováci za hranice. „Efekt by to mohlo priniesť hlavne v prihraničných oblastiach, kde by sa mohol zvýšiť predaj vajec,“ ozrejmil riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár.

Vlani však mala pre vtáčiu chrípku výpadok najväčšia slovenská farma, čo urobilo škrt cez rozpočet. „Keby sa podarilo dať vajcia do 5 % DPH, tak by sa znížil tlak aj na ceny,“ doplnila hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.

Ministerstvo analyzuje vývoj inflácie

Aktuálne stojí najlacnejších desať kusových vajec približne 2,30 eur, upozorňuje televízia. Najlacnejšie stáli 1,79 eur, boli však v akcii. Vajcia sa tak postupne stávajú luxusným tovarom. Dôvodom sú vysoké náklady na krmivo, energie a výpadky v produkcii.

Molnár chce opäť o rokovať a požiadať aj o stretnutie s ministrom pôdohospodárstva, aby zvážili nižšiu DPH.

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je v úzkom kontakte s Ministerstvom financií SR. Monitoruje a analyzuje vývoj inflácie a cien základných druhov potravín, avšak MPRV SR nemá kompetenciu a neovplyvňuje priamo výšku sadzby DPH na jednotlivé druhy potravín,“ dodalo na záver ministerstvo pôdohospodárstva vo svojom stanovisku.