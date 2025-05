Slováci majú právo vedieť, čo jedia. Národniari chcú výrazné varovania na potravinách s hmyzom

Slovenská národná strana (SNS) navrhuje, aby museli výrobcovia a predajcovia viditeľne označovať potraviny obsahujúce hmyz. Ako informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová, národniari plánujú do parlamentu predložiť návrh zákona, ktorý zavedie jasné a nekompromisné pravidlá pre uvádzanie potravín obsahujúcich zložky z hmyzu na slovenský trh.

Jasné označenie a oddelený predaj

„SNS týmto návrhom vysiela jednoznačný signál – Slovensko si musí chrániť svojich občanov, svoju potravinovú kultúru,“ uviedla Škopcová. Národniari odmietajú akékoľvek pokusy o zavádzanie spotrebiteľa.

„Slováci majú právo vedieť, čo jedia. Ak niekto predáva potraviny s obsahom múčneho červa alebo iného hmyzu, musí to byť jasne a zreteľne označené – na obale, v regáli, aj pri objednávke v reštaurácii,“ prízvukoval predseda SNS Andrej Danko.

Na základe návrhu SNS by každá potravina s obsahom hmyzu mala byť výrazne označená v štátnom jazyku na prednej strane obalu. Taktiež by v predajni mala byť vystavená oddelene, a rozlíšiteľná by mala byť aj pri online predaji, či v automatoch. „Cieľom je zabezpečiť, aby sa žiadny občan Slovenskej republiky nestal obeťou klamlivého marketingu alebo netransparentného predaja,“ uviedla Škopcová.

Inšpirácia zo zahraničia

Strana našla inšpiráciu pre svoj návrh aj v zahraničí, ako príklady krajín, ktoré prijali obdobné opatrenia na ochranu spotrebiteľa a potravinovej kultúry, uvádza Maďarsko a Taliansko. „Nepripustíme, aby sa na Slovensku neoznačené hmyzie proteíny zamiešali do tradičných jedál. Naše deti si zaslúžia poznať chuť pravých slovenských potravín, nie tých z dovozu s nejasným pôvodom,“ doplnil šéf národniarov Danko.

Návrh zákona, ktorý SNS plánuje predložiť podľa nej odráža súčasný vývoj, v ktorom sa na trh dostávajú produkty so zložkami, ktoré nie sú v súlade s kultúrnymi tradíciami či hodnotovým presvedčením mnohých občanov Slovenska. „Pre SNS je neprípustné, aby sa obsah potravín zamlčiaval alebo skresľoval. Stojíme na strane občana – nie obchodných záujmov nadnárodných spoločností. Našou povinnosťou je chrániť právo každého Slováka rozhodnúť sa slobodne, informovane a s dôverou v to, čo konzumuje,“ doplnila Škopcová.