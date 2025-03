Ak chcete jesť mleté červy, siahnite po výrobkoch zo západu. Slovenskí pekári odmietli hmyz v pečive

Výrobcovia združení v Slovenskom zväze pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) jednoznačne odmietli pridávanie hmyzu do svojich výrobkov. Potvrdili to svojím spoločným uznesením na valnom zhromaždení zväzu, ktorý sa konal na Donovaloch. Ako informoval predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský, členovia zväzu sa zhodli, že nebudú vyrábať produkty s prísadami z hmyzu, ani ak by ich o to požiadali obchodné reťazce.

Nová potravina v Únii

„Ak chce niekto jesť mleté červy, nech na pultoch siahne po výrobkoch zo západnej Európy. V tých slovenských takéto prísady určite nenájde,“ uviedol Lapšanský s tým, že slovenské pekárske, cukrárske a cestovinárske výrobky sú vyrábané z kvalitnej múky a z obilnín vypestovaných na slovenských poliach.

Dodal, že Slovensko je v produkcii pšenice plne sebestačné a preto nevidia dôvod na testovanie nových prísad na slovenských spotrebiteľoch. SZPCC svojím vyhlásením zároveň reagovalo na schválenie prášku z celých lariev červa Múčniara obyčajného ako novej potraviny v EÚ, ktorá povolila jeho používanie aj pri pekárskych výrobkoch.

Označenie prísady na obale

Lapšanský vysvetlil, že napríklad v rožku či chlebe by išlo o najviac štyri gramy takéhoto prášku a na použitie tejto tzv. „novej potraviny“ musí nadväzovať označenie spomínanej prísady na obale výrobku.

„Dôvodenie ekologickými či morálnymi dopadmi má svoje hranice. Neexistujú žiadne relevantné štúdie o vplyve dlhodobej konzumácie červov na človeka. Nemienime v tomto podľahnúť tlakom enviroaktivistov ani reťazcov. Vysokú kvalitu našich produktov garantujeme a veríme, že nás v tomto postoji podporia aj slovenskí spotrebitelia. Chlieb, pečivo, koláče či cestoviny majú byť z obilnín a nie z červov,“ uzavrel Lapšanský.

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov združuje výrobcov z celého Slovenska. Má viac ako 520 členov od SZČO až po veľké pekárne vo všetkých regiónoch Slovenska a zamestnávajú viac ako 12 200 pracovníkov.