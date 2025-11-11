Protimonopolný úrad skúma koncentráciu v potravinárskom sektore na Slovensku

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) dňa 11. novembra 2025 oficiálne začal správne konanie na posúdenie koncentrácie v sektore výroby a prípravy potravín. Predmetom konania je nadobudnutie výlučnej kontroly spoločnosti KAUMY GROUP a.s. so sídlom v Prahe (Česká republika) nad firmou NOVOFRUCT SK, s.r.o., ktorá pôsobí v Nových Zámkoch.
Táto koncentrácia sa týka sektora výroby a prípravy homogenizovaných a diétnych potravín. PMÚ týmto vyzýva tretie strany, teda fyzické i právnické osoby, aby predkladali pripomienky, námietky či informácie súvisiace s oznámenou koncentráciou. Podnety je možné zasielať čo najskôr, ideálne do jedného týždňa po zverejnení oznámenia, aby PMÚ mohol zabezpečiť ich spracovanie v prvej fáze posudzovania a rešpektovať pritom zákonné lehoty.
Finančná správa bude kontrolovať výrobcov sirupov a sladených nápojov, obávajú sa obchádzania zákona
Kontrola koncentrácie je dôležitá pre udržiavanie konkurenčného prostredia na trhu výroby potravinárskych produktov, najmä homogenizovaných a diétnych potravín, ktoré sú významnou súčasťou potravinárskeho priemyslu.
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky pravidelne monitoruje takéto transakcie, aby zabránil možnému monopolnému postaveniu a chránil záujmy spotrebiteľov i trhu.
NOVOFRUCT SK na trhu pôsobí od roku 1975. Vo výrobnom portfóliu v súčasnosti dominujú produkty detskej výživy a produkty na báze ovocného pyré. Okrem toho sa aj naďalej venuje výrobe a distribúcii konzervovanej zeleniny. Spoločnosť NOVOFRUCT SK je držiteľom certifikátu IFS Food (International Food Standard) v.7. IFS Food Standard je normou GFSI (Global Food Safety Initiative). Celkové výnosy spoločnosti za minulý rok dosiahli viac ako 17,5 mil. €. Jediným spoločníkom je litovská firma NDX, UAB z so sídlom vo Vilniuse.
KAUMY GROUP a.s. je česká potravinárska spoločnosť s viac ako tridsaťročnou tradíciou. Špecializuje sa na výrobu zdravých a tradičných potravín a tiež na segment drogérie pre každodenné použitie. Okrem ČR pôsobí cez dcérske spoločnosti aj na Slovensku a v Srbsku.