Finančná správa bude kontrolovať výrobcov sirupov a sladených nápojov, obávajú sa obchádzania zákona

Finančná správa Slovenskej republiky začína cielené daňové kontroly u výrobcov sirupov a sladených nealkoholických nápojov. Kontroly sa zamerajú na dodržiavanie zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov, ktorý bol nedávno zavedený.
Účelové označovanie produktov
Po zavedení tejto dane sa na trhu objavilo väčšie množstvo výrobkov označovaných ako „nápoje s vitamínom C“ či „výživové doplnky“. Finančná správa v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) identifikovala podozrenia, že niektorí výrobcovia tieto označenia používajú účelovo, aby sa vyhli daňovej povinnosti.
„Zákon o dani zo sladených nápojov výživové doplnky z dani vyňal,“ uvádza Finančná správa. Formálne si výrobcovia splnili zákonné povinnosti, no podľa Finančnej správy existuje podozrenie, že tieto výrobky svojimi vlastnosťami nezodpovedajú zákonnej definícii výživového doplnku podľa zákona o potravinách.
Kontrolné aktivity
Podľa tejto definície musí ísť o potravinu určenú na doplnenie prirodzenej stravy, ktorá obsahuje koncentrované zdroje živín – vitamínov, minerálov či iných látok – a uvádza sa na trh v dávkovanej forme, napríklad kapsuly, tablety, ampulky alebo vrecúška s práškom. Finančná správa zaznamenala „snahu o formálne obchádzanie zákona, ktoré v skutočnosti predstavuje jeho porušenie“.
Takéto konanie môže mať daňovo právne dôsledky a zároveň spôsobuje výpadky daňových príjmov a narúša férové podnikateľské prostredie. Preto Finančná správa rozbieha sériu kontrolných aktivít v úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a ďalšími odbornými inštitúciami.
„Cieľom je preveriť, či výrobky zodpovedajú svojej deklarovanej kategórii a zabrániť zneužívaniu výnimiek v daňovej legislatíve,“ dodáva Finančná správa.