Slovensko je sebestačné vo výrobe cukru. Fico ho bude naďalej chrániť pred dovozom z Ukrajiny (video)

Slovensko je sebestačné vo výrobe cukru a podobných úspešných príbehov by slovenské poľnohospodárstvo malo mať viac. Na tlačovom brífingu po štvrtkovej návšteve cukrovaru v Trenčianskej Teplej to vyhlásil predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico.

Upozornil, že hodnota ročnej produkcie cukru v dvoch slovenských cukrovaroch predstavuje 130 – 140 miliónov eur. „Sebestačnosť v oblasti spotreby cukru je cesta, ktorou by sa mali uberať aj ďalšie oblasti slovenského poľnohospodárstva. Môžem ubezpečiť, že my nevnímame poľnohospodárstvo len ako oblasť na výrobu produktov, z ktorých sa robia potraviny. Pre nás je to aj tvorba pracovných miest, rozvoj vidieka a samotná krajinotvorba,“ poznamenal Fico.

Ochrana pred dovozom komodity z Ukrajiny

Ubezpečil pestovateľov cukrovej repy a výrobcov cukru, že ich vláda bude naďalej chrániť pred dovozom komodity zo zahraničia, predovšetkým z Ukrajiny.

„Vláda predĺžila zákaz dovozu viacerých produktov a mňa čaká budúci týždeň stretnutie s ukrajinským premiérom v Užhorode. Jasne mu budem vysvetľovať, že jedna vec je pomôcť Ukrajine s následkami vojny, ale naša pomoc nemôže byť na úkor národnoštátnych záujmov a sebestačnosť a schopnosť umiestniť na náš trh vlastné produkty je takýmto záujmom,“ zdôraznil slovenský premiér.

Nepriazeň počasia a výdatné zrážky

Podľa predsedu Zväzu pestovateľov cukrovej repy na Slovensku Róberta Kovácsa bude aktuálna úroda cukrovej repy o približne 10 percent vyššia, ako je priemerný výnos 62 ton z hektára.

„Obvykle sa snažíme cukrovú repu pozbierať od septembra do konca novembra, ale tento rok pre nepriazeň počasia a výdatné zrážky sa repa vyorávala aj v decembri, ba na niektorých miestach sa zbiera ešte aj v súčasnosti,“ doplnil Kovács.