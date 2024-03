Opatrenia na podporu cenovej stability základných potravín sú dostatočné, v medziročnom porovnaní klesla aj inflácia

Zistenia opatrení na podporu cenovej stability a dostupnosti základných potravín vyhodnotilo ministerstvo financií (MF) SR na stredajšom zasadnutí vlády SR za dostatočné.

Na základe predloženého materiálu „Analýza cenového vývoja základných druhov potravín“ MF SR konštatovalo, že od apríla do konca roku 2023 zostali spotrebiteľské ceny potravín na Slovensku v priemere nezmenené, novoročné zvýšenie cien potravín bolo oveľa miernejšie než historický priemer a v medziročnom porovnaní inflácia klesala.

Mimoriadna trhová situácia

Cieľom analýzy bola podľa MF SR aktualizácia zistení o existencii mimoriadnej trhovej situácie s priamym vplyvom na ceny základných potravín na tuzemskom trhu ohrozujúcim ich cenovú stabilitu alebo dostupnosť.

Ako uviedlo MF SR, medzinárodné porovnanie cien vo vertikále v predchádzajúcej analýze naznačovalo na Slovensku nezvyčajne vysokú cenu masla, vajec a syru Eidam. Nové údaje zo skenerov pokladní síce ukazujú, že skutočne zaplatené ceny boli nižšie, no napriek tomu boli v porovnaní s ČR skutočné zaplatené ceny vajec na Slovensku v januári vyššie o 20 % a ceny syru Eidam vyššie o 12 %.

Rast cien

„Svetový šok do cien agrokomodít a energií navýšil nielen náklady, ale aj ziskovosť najmä v poľnohospodárstve, pričom ziskovosť vo výrobe potravín a v maloobchode je taktiež nad úrovňami rokov 2018 a 2019,“ informovalo ministerstvo.

MF SR v analýze uviedlo, že rast cien na Slovensku dosiahol vrchol v marci 2023 a odvtedy potravinová inflácia postupne spomaľuje. Kým v období od januára 2022 do marca 2023 ceny potravín (bez alkoholických nápojov a tabaku) rástli v priemere o 2,1 % mesačne, od apríla 2023 do januára 2024 ceny rástli priemerne len o 0,1 % mesačne, čo je pod priemerom eurozóny (0,2 %). Ceny 30 % spotrebného koša potravín aktuálne klesajú a ďalších 50 % nerastie rýchlejšie ako 1 % mesačne (priemer za november až január).

Výraznejší januárový nárast

Ministerstvo doplnilo, že január býva tradične sezónnym mesiacom, kedy dochádza k výraznejšiemu upravovaniu cien potravín. Nárast v januári 2024 (1,3 %) však bol výrazne nižší ako v januári 2022 a 2023, keď ceny rástli priemerne o viac ako 3 %, a zároveň bol aj nižší ako priemer za obdobie rokov 2000-2021 (2 %).

Ako ďalej ministerstvo informovalo, rast cien potravín v priebehu tohto roka umožnil výrazný rast ziskov producentov, veľkoobchodu a maloobchodu. Spotrebiteľské ceny potravín rastú výraznejšie, než ceny vstupov (vrátane miezd) v poľnohospodárstve, potravinárskom priemysle a obchode. Napriek vysokému podielu spotreby potravín z dovozu (až 44 %) rástli dovozné ceny potravín výrazne pomalším tempom ako tie z domácej produkcie.

Príčina potravinovej inflácie

„Odhadujeme, že drahšími nákladovými vstupmi a dovezenou infláciou je možné v prvej polovici roku 2023 vysvetliť len zhruba polovicu medziročnej potravinovej inflácie. Nevysvetlený rozdiel prisudzujeme nárastu nominálnych hrubých ziskov v potravinovej vertikále. Odhadujeme ak by zisk firmám rástol rovnako rýchlo ako mzdy zamestnancom, potravinová inflácia by bola v prvom polroku nižšia až o 9,3 percentuálneho bodu a dosiahla by medziročný rast okolo 12,8 %,“ uviedlo ministerstvo.

Táto analýza je aktualizáciou Analýzy cenového vývoja základných druhov potravín 2/2023, ktorá bola schválená vládou Slovenskej republiky dňa 20. decembra 2023 a reflektuje aktuálny cenový vývoj.