Potravinári upozorňujú, že zo štátneho rozpočtu nedostanú žiadnu pomoc. Slovenskému potravinárstvu zvoní umieračik

V Rozdelení finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ktoré predstavil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč, chýbala podľa potravinárov alokácia pre nich.

„Po piatich rokoch síce nízkej, ale aspoň nejakej pomoci, sa teda potravinári opäť nedočkajú z národných zdrojov ministerstva pôdohospodárstva žiadnej významnej podpory. Skutočnosť, že miera inflácie potravín sa znižuje, neznamená, že už máme vyhraté,“ uviedla Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska (PKS), s tým že s prichádzajúcim zahraničným reťazcom, ktorý vyvolá ďalší tlak na odbytové ceny a v čase, keď je systémová podpora v nedohľadne, zvoní slovenskému potravinárstvu umieračik. Spotrebitelia sa tak môžu so slovenskými potravinami rozlúčiť.

PKS doplnila, že dlhú dobu panuje v spoločnosti predstava, že vďaka masívnej podpore poľnohospodárstva budeme mať na pulte dostatok domácich potravín.

Bolo by to pravdivé tvrdenie, pokiaľ by sme na Slovensku mali dostatočne rozvinutý a konkurencieschopný potravinársky priemysel, ktorý by suroviny poľnohospodárskej prvovýroby dokázal spracovať do finálnych potravín, ktoré si následne spotrebitelia kúpia na pultoch obchodov.

„Poľnohospodári si svoje požiadavky môžu vymôcť protestami za pomoci poľnohospodárskej techniky. Potravinári musia spracovávať suroviny nepretržite,“ dodala Venhartová.